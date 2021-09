2 van de 5 financials wil andere baan

Werknemers in de financiële sector beschikken over alle tools om hun werk te doen en zijn tevreden over het management, maar willen meer aandacht voor persoonlijke ambities. Bijna veertig procent is dusdanig ontevreden dat ze het komend jaar een andere baan zoeken.

The Employee Outlook

Dat blijkt uit onderzoek van Workday. ‘The Employee Outlook: Understanding Employee Sentiment and Priorities Across Europe’, dat werd uitgevoerd in negen Europese landen, waaronder in Nederland. Ruim 17.000 respondenten werden bevraagd over hun ervaringen met thuiswerken. De respondenten waren werkzaam in uiteenlopende sectoren – waaronder de financiële sector.

In die branche geeft 80 procent aan dat ze over alle tools beschikken die nodig zijn om hun werk te doen. 93 procent heeft toegang tot alle benodigde informatie. Daarmee doet de financiële sector het beter dan andere sectoren in Nederland, zoals de zakelijke dienstverlening, waar 59 procent toegang heeft tot de nodige tools. 76 procent van de respondenten in de financiële sector geeft ook aan dat ze bij thuiswerken voldoende worden ondersteund in hun werk. Maar er zijn ook stappen te maken: zo geeft slechts 33 procent aan een opleiding te hebben gekregen over hoe zij effectief thuis kunnen werken. Door naast ondersteuning in tools ook meer in te zetten op training, kunnen organisaties hun werknemers productiever en gezonder houden.

Verlies van talent dreigt

Uit het onderzoek blijkt dat professionals tevreden zijn over het management tijdens de coronacrisis: 62 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan dat het welzijn van medewerkers prioriteit had bij het management, en 66 procent bood goede ondersteuning bij hun werkzaamheden. 72 procent geeft tenslotte aan dat het management zich empathisch heeft opgesteld tegenover het personeel.

Het is belangrijk dat het management goed blijft inspelen op de behoeften van het personeel. Niet alleen om de productiviteit hoog te houden; voor 54 procent van de respondenten is het uitdagender om zichzelf te motiveren. 37 procent van de respondenten geeft aan dat er het afgelopen jaar minder aandacht was voor persoonlijke motivatie en ambitie en 39 procent zegt dat ze kansen hebben gemist om nieuwe vaardigheden op te doen of nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen. 30 procent geeft daarnaast aan gewenste stappen in hun carrière te hebben gemist. 38 procent wil het komende jaar van baan veranderen.