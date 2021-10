De Jong & Laan wint medewerkerbelevingsprijs

Onderzoeksbureau Integron heeft aan De Jong & Laan de ‘Continue medewerkerfeedback-award’ toegekend. Het kantoor won drie jaar geleden al eens de Medewerkerbeleving Award.

Integron reikt jaarlijks prijzen uit aan organisaties die goed scoren op het gebied van klant- en medewerkerstevredenheid. ‘Het continu vragen van feedback aan medewerkers en dit opvolgen met gerichte acties werpt zijn vruchten af’, aldus De Jong & Laan. 92% van de medewerkers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het werken bij het bedrijf. Een factor die meespeelde bij het toekennen van de award was de gestegen eNPS, die iets zegt over het aantal ambassadeurs in de organisatie. Die bedraagt inmiddels 41%. ‘De benchmark accountancy noteert in hun onderzoek een gemiddelde eNPS van 9%.’

Direct een vast contract

Volgens directeur Horst in ‘t Veld is een van de onderscheidende elementen het contract dat collega’s vanaf het begin krijgen. ‘Sinds oktober van dit jaar krijgt iedereen die wordt aangenomen met een afgeronde beroepsopleiding ook direct een contract voor onbepaalde tijd. Waarom zou je de mensen waar je vertrouwen in hebt, opzadelen met druk of stress van het wel of niet krijgen van een vast contract?’

Nominaties voor DRV en Countus

DRV was in de categorie Financiële dienstverlening genomineerd voor een klantbeleving-award. DRV was samen met Countus ook een van de genomineerden voor de award Medewerkersbeleving in de categorie Dienstverlening.