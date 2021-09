Ondernemer die medewerkers gezond laat lunchen voelt zich ‘fiscaal gestraft’

Werkgevers die personeel gezond willen laten eten worden hierin ook met belastingmaatregelen ondersteund. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een reactie op Kamervragen. Aanleiding was de rechtszaak van een Westlandse ondernemer die elke dag een gezonde lunch laat bereiden door een chef-kok.

80% belasting

Een Westlands bedrijf dat zijn werknemers gezond wil laten eten en daardoor elke dag een lunch laat bereiden door een chef-kok, moest van de fiscus 80% betalen over de lunches. De Belastingdienst ziet dat als loon in natura. De ondernemer, die de lunches sinds 2016 aanbiedt en een ton naheffing aan zijn broek heeft gekregen, stapte naar de rechter maar kreeg ongelijk. Eén van de argumenten van de rechtbank is dat de lunchmaaltijd niet direct verbonden is met het werk van zijn personeel zoals beschreven staat in de Arbowet. ‘Ook niet wanneer het ten doel heeft een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de werknemers’, aldus de rechter. De Westlander voelde zich gestraft terwijl hij het goede voor zijn medewerkers probeert te doen. Hij is inmiddels in hoger beroep gegaan.

Loonbelasting

Vijlbrief, die een gezond personeelsbestand belangrijk zegt te vinden, schrijft in antwoord op vragen van Kamerlid Van Haga: ‘Loon is belast volgens de Wet op de loonbelasting 1964. Dat geldt in beginsel zowel voor loon in geld als voor loon in natura, zoals het verstrekken van een maaltijd. De loonbelasting kent echter een aantal gerichte vrijstellingen en een vrije ruimte, welke ruimte de werkgever naar eigen inzicht kan inzetten om zijn personeel onbelast vergoedingen en verstrekkingen te geven.’

Marginaal tarief

Is de vrije ruimte helemaal gevuld, dan wordt over het meerdere een eindheffing van 80% geheven. Dit is vergelijkbaar met een gemiddeld marginaal IB-tarief (circa 44%). Daarnaast gelden er nog specifieke waarderingen voor verstrekkingen op de werkplek. Voor maaltijden op de werkplek geldt dat deze in beginsel forfaitair op € 3,35 (in 2021) per maaltijd worden gewaardeerd. En voor consumpties, niet zijnde maaltijden, zoals groente en fruit op de werkplek geldt dat deze op nihil worden gewaardeerd. Werkgevers die personeel gezond willen laten eten worden hiermee tegemoetgekomen ten opzichte van de reguliere belastingheffing, aldus Vijlbrief.

De Westlandse ondernemer is inmiddels een petitie gestart om de Loonwet te veranderen.

Download hier de antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief.