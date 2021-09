Kandidaten gezocht voor beoordelen standaarden duurzaamheidsverslaggeving

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zoekt kandidaten voor expert-werkgroepen die de Europese ontwerpstandaarden voor duurzaamheidsverslaggeving gaan becommentariëren.

EFRAG is aan de slag gegaan om de eerste set van Europese verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie te ontwerpen. Daartoe is een Project Task Force on EU Sustainability Reporting Standards (PTF-ESRS) ingesteld. Er komen nu externe expert-werkgroepen die de PTF-ESRS van input voorzien en die de ontwerpstandaarden moeten gaan beoordelen. De werkgroepen zullen de ontwerpstandaarden zo rond half oktober ontvangen. Belangstellenden kunnen zich tot 15 september a.s. bij het secretariaat van EFRAG melden.

Bron: NBA