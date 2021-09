CPB: lat voor buffers Nederlandse banken kan best omlaag

Nederlandse banken zouden best wat minder kapitaal mogen aanhouden, vindt het Centraal Planbureau. Voor banken in ons land zou een ratio van 10% (van de risicogewogen activa) voldoende zijn, maar daar zitten ze met gemiddeld 18,19% ruim boven.

Het CPB deed een studie om het optimale kapitaalniveau voor banken in het eurogebied te schatten. ‘Voor zover wij weten zijn wij de eersten die dit hebben uitgerekend voor banken in het eurogebied. Dit optimale niveau volgt uit een afweging van de maatschappelijke kosten en baten van kapitaaleisen.’ Volgens de studie ligt de optimale kapitaalbuffer, afhankelijk van technische aannames, tussen de 15 en 30%. ‘Ondanks deze aanzienlijke marge betekent dit dat het geschatte optimum in alle gevallen hoger ligt dan de huidige minimumeisen van Bazel III, het internationale toezicht raamwerk voor banken.’ Dat heeft een minimum van 13,5% vastgelegd. ‘Wij zien echter aanzienlijke verschillen in het optimum tussen lidstaten van het eurogebied. De optimale kapitaalbuffers zijn lager voor lidstaten met een stabielere economie en een bankensector die gemakkelijk financiering kan aantrekken.’

Laagste buffer bij België

In die laatste groep zit ook Nederland. Volgens het CPB, dat ING, ABN Amro, Rabobank en Van Lanschot in de studie meenam, is het optimum voor Nederland ongeveer 10%. Italië, Frankrijk en Oostenrijk zouden met nog wat minder toekunnen en België lijkt het meest stabiel met een buffer-optimum van zo’n 8%. In Cyprus, Malta, Griekenland en Slowakije zou de lat echter op meer dan 20% moeten liggen, aldus de studie. ‘In ons onderzoek vinden we ook enig bewijs voor lagere kapitaalkosten voor zeer grote banken. Dit heeft echter geen significante invloed op hun niveau van optimaal kapitaal.’