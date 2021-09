NBA: per boekjaar 2022 frauderapportage verplicht in controleverklaring

De NBA consulteert een aanpassing van de controlestandaarden waarmee accountants worden verplicht om in de controleverklaring altijd over fraude en continuïteit te rapporteren. Die plicht gaat verder dan de internationale standaarden.

De brancheorganisatie streeft ernaar de plicht voor OOB’s in te voeren voor boekjaren beginnend op of na 15 december van dit jaar en heeft de aanpassingen verwerkt in het consultatiedocument ‘Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring’. De NBA heeft vorig jaar aan de Tweede Kamer toegezegd dat accountants in hun controleverklaring expliciet gaan toelichten welke werkzaamheden met betrekking tot continuïteit en fraude zijn verricht en wat hierbij eventuele bevindingen waren. Het nu gepubliceerde consultatiedocument is daarvan een gevolg en bevat de daarvoor noodzakelijke aanvullingen in de Controlestandaarden. ‘De voorgestelde aanvulling in Controlestandaard 700 komt er in hoofdlijnen op neer dat afzonderlijke secties voor de controleaanpak van continuïteit en fraude in de controleverklaring worden opgenomen. Hierin wordt uiteengezet hoe de accountant bij de controleaanpak inspeelt op risico’s op het terrein van fraude en continuïteit en worden de werkzaamheden toegelicht.’

Verplichting geldt altijd

‘Door de voorgestelde aanpassingen in Standaard 700 is de verplichte rapportering in de controleverklaring bij alle organisaties van kracht, dus voor OOB’s, wettelijke én alle niet-wettelijke controles.’ De verplichte rapportering geldt niet voor controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden of controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een financieel overzicht. Omdat de standaarden 800 en 805 verwijzen naar onder meer standaard 700, zal in beide standaarden een uitzondering worden opgenomen. Als aanvulling kan de accountant ook de uitkomsten van deze werkzaamheden of belangrijke waarnemingen met betrekking tot het onderwerp toelichten. ‘De beide secties worden in alle controleverklaringen (verplicht) opgenomen, ook in situaties waar geen sprake is van ernstige continuïteitsonzekerheid of spraakmakende fraudecasuïstiek.’ Betrokkenen kunnen reageren op de voorgestelde aanpassingen tot en met 25 oktober.

Principlebased

De vereisten om te rapporteren over fraude en continuïteit is principlebased. ‘De accountant dient te beschrijven op welke wijze de accountant op het relevante risico tijdens de controle heeft ingespeeld.’ In elk geval moeten aspecten van het inspelen op risico’s of de aanpak van de accountant die het meest relevant waren voor het ingeschatte risico op een afwijking van materieel belang worden omschreven, samen met een kort overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. ‘Het is derhalve niet de bedoeling dat alle in de controle onderkende risico’s op het gebied van fraude en continuïteit moeten worden benoemd. Het gaat om de meest significante risico’s. Indien de accountant geen significante risico’s heeft onderkend, dan wordt dit in de desbetreffende secties als zodanig toegelicht.’

Vertrouwelijkheid

Er kunnen gevoelige kwesties voorkomen, waarbij de accountant niet over specifieke fraudezaken mag rapporteren. ‘Daarnaast is opgenomen dat in uitzonderlijke gevallen de aangelegenheid niet gecommuniceerd wordt in de controleverklaring indien redelijkerwijs verwacht wordt dat de nadelige gevolgen van dergelijke communicatie groter zijn dan de voordelen voor het maatschappelijk verkeer.’ Een complicerende factor is, zo geeft de NBA aan, dat de onderneming niet altijd verplicht is over fraude(risico’s) te rapporteren, omdat dit element in het verslaggevingskader veelal ontbreekt. ‘Omdat de accountant in beginsel geen verschaffer is van nieuwe informatie (die de organisatie zelf niet geeft), komt de vraag op of de accountant met de beschrijving de vertrouwelijkheid/geheimhouding schendt. De accountant verstrekt uitsluitend informatie over de werkzaamheden en eventuele bevindingen en er wordt geen informatie over de cliënt verstrekt, zodat schending van geheimhouding niet aan de orde is.’

De verwachte implementatiedatum voor OOB’s is boekjaren beginnend op of na 15 december 2021, voor niet-OOB’s is dat een jaar later.