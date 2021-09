Prinsjesdag: wat weten we al over de Miljoenennota?

In de aanloop naar Prinsjesdag lekken traditiegetrouw al details uit van de rijksbegroting voor het volgende jaar. Wat is er al bekend?



De economie groeit dit jaar met 3,9 procent. Dat zou blijken uit de Macro Economische Verkenning die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag bekendmaakt. Voor volgend jaar wordt een groei van 3,5 procent verwacht. De werkloosheid loopt slechts licht op tot 3,5 procent in 2022. Het begrotingstekort komt uit op € 18,9 miljard: tegenover € 334,1 miljard aan inkomsten staan € 353 miljard aan uitgaven. De koopkracht gaat er voor de meeste mensen nauwelijks op vooruit. Gemiddeld komt de toename uit op 0,1 procent, maar gepensioneerden, tweeverdieners en gezinnen met kinderen blijven op 0 procent staan. Alleenverdieners leveren 0,2 procent in.

Belastingmaatregelen

Over de belastingmaatregelen is onder meer bekend dat de BV volgens de plannen fiscaal aantrekkelijker wordt. Het lage tarief van 15% gaat volgend jaar gelden voor de eerste € 395.000 winst. Dat is nu nog € 245.000. Zelfstandig IB-ondernemers zien de zelfstandigenaftrek verder omlaag gaan van € 6.670 naar € 6.310 en bovendien gaat het maximale tarief naar 40%. Mogelijk komt er ook een aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor familiebedrijven. Naar verwachting zullen bedrijfsoverdrachten in de toekomst zwaarder worden belast.