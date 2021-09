Reacties op Belastingplan 2022: beleidsarm en weinig verrassend

Belastingadviseurs en werkgeversorganisaties constateren dat in het Belastingplan 2022 geen verrassende belastingwijzigingen zijn opgenomen. Het Register Belastingadviseurs (RB) is verheugd dat een vrijstelling wordt ingevoerd voor de vergoeding van thuiswerkkosten. Het Belastingplan 2022 is verder ‘business as usual’. Zoals gebruikelijk worden onder meer de heffingskortingen weer iets aangepast ten behoeve van de koopkrachtplaatjes, constateren de belastingadviseurs.

Het is aan het volgende kabinet om werk te maken van fundamentele herzieningen binnen het belastingstelsel. Het huidige belastingstelsel is namelijk te complex geworden. Het RB levert graag een bijdrage aan (de discussie over) een nieuw, eenvoudig en eigentijds belastingstelsel. Een stelsel met een fiscaal oog voor het mkb. Het RB hoopt dat deze handschoen wordt opgepakt.

Eigenwoningregeling wordt rechtvaardiger, maar blijft te complex

Partners die samen een eigen woning kopen, kunnen te maken krijgen met een onbedoelde beperking van de hypotheekrenteaftrek. Voor dit probleem is in 2018 een oplossing gekomen in de vorm van een goedkeurend beleidsbesluit. Dit beleidsbesluit wordt nu per 1 januari 2022 gecodificeerd in wetgeving. Het RB is enerzijds positief over deze wetswijzigingen, omdat hiermee diverse onduidelijkheden en onbillijkheden worden weggenomen. Anderzijds vindt het RB dat de codificatie (te) lang op zich heeft laten wachten. De reden hiervoor is de complexiteit van de materie. Een reden temeer om serieus werk te gaan maken van een vereenvoudiging van ons huidige belastingstelsel.

Geen tegemoetkoming voor spaarders, alleen technische aanpassingen in box 3

In het Belastingplan 2022 zijn alleen technische aanpassingen voor box 3 opgenomen. Een structurele aanpassing van box 3 is door het kabinet steeds vooruit geschoven. Het maatschappelijke ongenoegen over box 3 heeft hierdoor het kookpunt inmiddels wel bereikt. Volgens het RB is het teleurstellend dat spaarders niet worden tegemoet gekomen. Ondanks de demissionaire status van het kabinet, was een verhoging van het heffingsvrije vermogen of aanpassing van de vermogensmix mogelijk geweest. Dat is namelijk iets anders dan een fundamentele herziening van box 3. Die eer gaat (hopelijk) naar het volgende kabinet.

Geen fiscale coronamaatregelen

In de zomer is bekend geworden dat de fiscale coronamaatregelen worden afgebouwd per 1 oktober 2021. In het Belastingplan 2022 zijn verder geen nieuwe fiscale coronamaatregelen opgenomen. Het RB had bijvoorbeeld de hoop dat de fiscale coronareserve voor het jaar 2021 zou worden verlengd. Bovendien kijkt het RB reikhalzend uit naar het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van de invordering van uitgestelde belastingschulden. Het RB heeft hier diverse ideeën over en denkt graag mee.

Reacties werkgeversorganisaties

ngrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Helaas is de Haagse beleidsmachine na 6 maanden formeren tot stilstand gekomen. Wij merken dat nu elke dag in de praktijk. En voor een demissionair kabinet kun je de Miljoenennota best beleidsrijk noemen, maar voor de grote vraagstukken waar ons land voor staat is honderd miljoen per jaar voor het woningvraagstuk en 400 miljoen per jaar voor het klimaat onvoldoende. Bovendien gebeurt aan het meest urgente grote vraagstuk, stikstof, nog niets. Voor alle grote vraagstukken geldt dat we ze niet meer oplossen door te blijven doen ‘hoe we het de afgelopen decennia deden’. De transities naar een nieuwe inrichting van ons land moeten we doordacht vormgeven met oog voor het feit dat iedereen mee moet kunnen doen. Gelukkig liggen er van dat soort plannen vanuit het maatschappelijk middenveld. Maar wat nu dringend nodig is, is een kabinet. Een stabiel kabinet.’

Arbeidsmarkt aanpakken

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Komend jaar staat voor het mkb in het teken van herstel en groei. Één van de voorwaarden daarvoor is dat bedrijven genoeg mensen hebben. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om gericht beleid. Zo moet het aantrekkelijker worden om te gaan werken én om meer te werken. Ook moet de productiviteit omhoog met extra investeringen in innovatie en digitalisering. Zorgen heb ik over de lasten voor bedrijven en hernieuwde plannen op dat terrein. Zo stijgen de lasten voor ondernemers komend jaar naar verwachting met ruim een miljard euro. Ondernemers hebben door corona een jas uitgedaan, maar staan tegelijk voor grote investeringen, onder meer in verduurzaming. Ondernemers voelen de urgentie, maar er is een kabinet nodig dat knopen doorhakt, zodat ze weten welke kant het op gaat. De transitie moet voor het mkb haalbaar en betaalbaar zijn. We moeten in elk geval niet gaan zagen aan de tak waar we op zitten.’

Boeren en tuinders willen aan de slag

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland: ‘We missen een gevoel van urgentie in deze begroting. De agrarische inkomens staan onder druk, het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden en te huisvesten, en we staan voor grote opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Onze ondernemers dragen oplossingen aan maar Den Haag blijft achter. Dat zorgt voor onzekerheid. Wij dagen het kabinet daarom uit nu echt aan de slag te gaan met onze voorstellen voor verdienvermogen en verduurzaming, en het komende jaar géén beleid te maken dat boeren en tuinders meer geld kost dan het oplevert.’