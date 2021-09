Blackstone lijdt ‘verlies’ en betaalt daarom geen belasting

Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone, dat op grote schaal woningen in Nederland opkoopt, betaalt dankzij een fiscale constructie geen belasting in Nederland. De opkoper maakt hierbij gebruik van de expertise van PwC en Deloitte. Daarover schrijft de Volkskrant.

Opkoper

Blackstone begon in 2019 met het opkopen van woningen in Nederland, met name in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Utrecht. Inmiddels bezit het bedrijf zo’n 1.700 woningen in Nederland. Uit de jaarrekening blijkt dat Blackstone eind 2020 voor circa 793 miljoen euro aan woningen in Nederland op de balans had staan. Dat bezit is ondergebracht in Nederlandse vennootschappen, die onderdeel uitmaken van een structuur met vennootschappen in Luxemburg, de Kaaimaneilanden en Jersey.

Verlies

Zoals bekend zijn de belastingtarieven op deze eilanden zeer laag. Mar ook in Nederland betaalt Blackstone nauwelijks of geen belasting. De Nederlandse vennootschappen lijden op papier verlies. Dat komt door de rentelasten over schulden die de Nederlandse vennootschappen hebben bij de Luxemburgse vennootschappen. Deze trekt Blackstone in Nederland af van de huurinkomsten waardoor er geen winst overblijft. De verschuldigde rente hoeft overigens niet betaald te worden. Die wordt elk jaar opgeteld bij de lening. Daardoor wordt de schuld alleen maar groter en vervolgens ook de jaarlijkse renteaftrekpost.

‘Aasgier’

Blackstone staat al jaren bekend om zijn agressieve belastingplanning, aldus de Volkskrant, waarbij het onder meer gebruikmaakt van adviseurs als PwC en Deloitte. Wat betreft de woningmarkt wordt de Amerikaanse investeerder steevast afgeschilderd als een roofzuchtige sprinkhaan op de woningmarkt. Leilani Farha, die tot april van dit jaar rapporteur huisvesting was van de Verenigde Naties (VN) noemt Blackstone een ‘aasgier’, die gaat voor maximale winst in plaats van betaalbare woningen in leefbare buurten. De vraag is of de fiscale constructies van Blackstone met de Nederlandse woningen met de Belastingdienst zijn afgestemd. Een woordvoerder van de Belastingdienst laat weten dat ze geen commentaar geven op individuele casussen.Blackstone zegt in een reactie dat het bedrijf voldoet aan de Nederlandse wetgeving en alle van toepassing zijnde belastingen betaalt.

Hunkemöller

De laatste jaren probeert de fiscus steeds harder op te treden tegen belastingontwijking en agressieve belastingplanning. Afgelopen zomer bepaalde de Hoge Raad dat de Belastingdienst terecht een streep had gezet door een truc van een Frans investeringsfonds met de Nederlandse lingerieketen Hunkemöller. De Hoge Raad oordeelde dat de hele constructie uitsluitend was bedoeld om belasting te besparen en dat er daardoor sprake was van fraus legis, misbruik van recht. Er was sprake van ‘een nutteloze leenverhouding’, aldus de Hoge Raad.

Taxplanning

Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit Leiden noemt de fiscale structuur van Blackstone ‘agressieve taxplanning’, die in de ‘gevarenzone van misbruik’ zit. Hij zegt dat het structuren zijn die heel veel voorkomen, maar waar de fiscus de laatste tijd tegen optreedt. Volgens Van de Streek heeft Blackstone door de fiscale structuur meerdere fiscale voordelen. Doordat er in de Nederlandse vennootschappen verlies wordt gemaakt – veroorzaakt door de rentelasten over de leningen die Blackstone vanuit Luxemburg heeft verstrekt – hoeft er in Nederland geen winstbelasting te worden betaald over de huurinkomsten uit de woningen. De jaarlijkse verliezen in Nederland kan Blackstone later weer gebruiken als het vastgoed in Nederland wordt verkocht. Deze zogeheten compensabele verliezen kunnen dan verrekend worden met de winst, zodat er uiteindelijk óók over de verkoopopbrengst minder belasting hoeft te worden betaald.

Bron: De Volkskrant