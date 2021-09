‘Frauduleuze notaris werkte ook voor bewindspersonen’

Minister Grapperhaus was al eerder op de hoogte van de fraudezaak-Frank Oranje dan Pels Rijcken zelf. Dit schrijft NRC Handelsblad. Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat Oranje betrokken was bij de zakelijke belangen van de demissionaire ministers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Ingrid van Engelshoven.

Verkeerd ingelicht

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft de Tweede Kamer verkeerd ingelicht over zijn kennis over de omvangrijke fraude bij landsadvocaat Pels Rijcken. In tegenstelling tot wat hij de Kamer eerder meldde, hoorde Grapperhaus al in augustus 2020 van de top van het Openbaar Ministerie dat bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje van omvangrijke fraude werd verdacht. Dat was zelfs eerder dan Oranje en Pels Rijcken van het strafonderzoek wisten. Dit blijkt uit interne documenten van het ministerie die zijn vrijgegeven na een beroep van NRC Handelsblad op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Onderzoek

Nadat het ministerie en Pels Rijcken de fraude in maart 2021 naar buiten brachten, kwam aan het licht dat Oranje sinds 1998 zeker 11,2 miljoen euro stal van klanten van advocatenkantoor Pels Rijcken. Het grootste deel van dat bedrag werd in 2019 ontvreemd, toen Oranje net bestuursvoorzitter was geworden. Dat geld, dat Oranje als notaris moest beheren, is nog steeds zoek. De bestuursvoorzitter pleegde in november vorig jaar zelfmoord. Grapperhaus schreef de Kamer afgelopen maart dat hij pas van de fraude op de hoogte raakte nadat Pels Rijcken zijn ministerie in september 2020 vertrouwelijk op de hoogte had gesteld. Hij sprak weliswaar in augustus met de plaatsvervangend voorzitter van het College van Procureurs-Generaal van het OM, zo schreef Grapperhaus, maar die had hem slechts gemeld dat er tegen ‘een notaris’ een strafrechtelijk onderzoek liep en dat die notaris zou worden verhoord. Uit de vrijgegeven stukken blijkt dat de minister toen wel degelijk hoorde om welke notaris het ging.

Bewindspersonen

Uit de Wob-stukken blijkt dat Grapperhaus en Oranje elkaar al van voor 2020 kenden. Zo had de minister voor zijn aantreden verschillende keren contact met de notaris. Oranje was in 2017 betrokken bij het doorlichten van verschillende ministers en het op afstand plaatsen van zakelijke belangen en financiële belangen van bewindspersonen die zouden toetreden tot het nieuwe kabinet. Over dossiers van zes bewindspersonen adviseerde Oranje samen met de toenmalige landsadvocaat zodat hun zakelijke belangen een kabinetsbenoeming niet in de weg stonden. Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat het onder meer gaat om de inmiddels demissionaire ministers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Ingrid van Engelshoven. Ook Eric Wiebes en Grapperhaus zelf behoorden tot de bewindspersonen.

Bron: NRC, FD