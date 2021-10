Langverwacht advies aan Hoge Raad over huurkorting wegens corona

Plaatsvervangend procureur-generaal (PG) Wissink is met een advies aan de Hoge Raad gekomen over huurkorting voor ondernemers die te maken hebben gehad met van overheidswege gedwongen sluitingen vanwege corona. De Hoge Raad zal later dit jaar definitief duidelijkheid scheppen over de kwestie. Het hoogste rechtsorgaan neemt meestal het advies van een PG over, maar niet altijd.

Prejudiciële vragen

De rechtbank Roermond had een aantal prejudiciële vragen gesteld in een zaak tussen een verhuurder en een huurder van een horecagelegenheid had de kantonrechter in Roermond de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen gesteld:

Dient de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW? Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld? (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden? Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade?

Advies PG

Het advies van de PG komt er kortweg op neer dat een huurder in beginsel recht heeft op huurprijsvermindering als gevolg van de in coronatijd van overheidswege gedwongen sluiting van bepaalde bedrijfsruimten (zoals de horeca) heeft. De gedwongen sluiting leidt tot een beperking in het huurgenot (een ‘gebrek’ in de zin van de wet). Verder vormt de coronapandemie met haar gevolgen een ‘onvoorziene omstandigheid’ waarmee partijen geen rekening hielden bij het sluiten van de huurovereenkomst. Dit kan leiden tot een tijdelijke huurprijsvermindering die gebaseerd is op het daadwerkelijke nadeel dat de huurder lijdt als gevolg van het aan de coronacrisis toe te rekenen voldoende ernstige omzetverlies. Bij het bepalen van het nadeel kunnen bepaalde tegemoetkomingen vanuit de overheid (Tegemoetkoming Vaste Lasten) worden verrekend. Uitgangspunt is dat het nadeel gelijk (50/50) tussen verhuurder en huurder wordt verdeeld.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.