Bedrijven komen steeds moeilijker aan cyberverzekering

Verzekeraars worden steeds strenger in het accepteren van bedrijven voor een cyberverzekering, meldt BNR. Bepaalde sectoren worden uitgesloten en soms wordt onder een bepaald omzetniveau geen verzekering meer aangeboden. De teneur: meer betalen voor minder dekking.

Volgens intermediairbedrijf Marsh hebben met name bedrijven in de zorg en IT en gemeenten meer moeite om een verzekeraar te vinden. ‘Verzekeraars willen niet verzekeren onder een bepaald omzetniveau of als bedrijven in segmenten zitten waarbij ze geen goed gevoel hebben.’ Verzekeraar HDI Global geeft aan dat dat komt door het groeiende aantal cyberaanvallen. ‘IT-bedrijven worden bijvoorbeeld vaker gehackt dan voorheen. Als daar iets misgaat, dan gaat het meteen enorm mis en raakt dat veel klanten tegelijk. Verzekeraars blijven liever van dat soort risico’s af.’ HDI wil alleen nog grote bedrijven verzekeren. Andere verzekeraars worden ook kieskeuriger. Cybersecuritybedrijf EYE acht het niet onwaarschijnlijk dat sommige aanbieders helemaal verdwijnen van de markt voor cyberverzekeringen.

Tot acht keer meer premie

Wie zich wel kan verzekeren tegen cybercrime, kan soms 50% tot 800% meer premie gaan betalen, terwijl tegelijk de dekking versobert doordat bijvoorbeeld ransomware niet meer gedekt is, of de verzekerde bedragen zijn gehalveerd. ‘Voor een bedrijf met een omzet van 50 miljoen euro per jaar is het heel moeilijk om een verzekering te krijgen, simpelweg omdat er minder aanbieders zijn. Aan andere bedrijven valt niet uit te leggen dat ze fors meer premie moeten betalen terwijl hun risicoprofiel onveranderd is’, vindt Marsh.

