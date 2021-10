Joint venture NIBC en Société Générale was louter belastingtruc

De Nederlandse bank NIBC en de Franse bank Société Générale hebben misbruik gemaakt van de wet. Hun joint venture had alleen tot doel belasting te ontwijken. Dat oordeelt het Amsterdamse gerechtshof nadat de rechtbank al tot dezelfde conclusie kwam.

31 mln rentelasten

De twee banken richtten een joint venture op waardoor zij in de gebroken boekjaren 2007-2008 en 2008-2009 twee maal ruim €31 mln aan rentelasten dachten te kunnen aftrekken van de belastbare winst. Maar het Hof oordeelde, net als de rechtbank in Noord-Holland, dat deze joint venture louter tot doel had om belasting te vermijden. Dat is niet toegestaan. De Belastingdienst legde in 2014 en 2015 daarom al fikse navorderingen op aan NIBC en Société Générale. Inclusief heffingsrente kwam de belastingclaim in 2014 en 2015 uit op naar schatting een kleine €20 mln.

Kees Dijkhuizen

De complexe financiële structuur die NIBC en Société Générale in 2006 optuigden draaide om de in Nederland gevestigde joint venture Orion Shared Liquidity Assets Funds BV. Voormalig bestuursvoorzitter van ABN Amro Kees van Dijkhuizen was op dat moment chief financial officer (cfo) bij NIBC. De joint venture zonder zonder personeel had volgens een door accountantskantoor EY goedgekeurde jaarrekening op 30 september 2009 ruim €1,5 mrd op de balans staan. Naast een omvangrijke obligatieportefeuille prijkten de preferente aandelen in een Luxemburgse deelneming op de balans. Deze deelneming was gefinancierd met een lening van €750 mln van weer een andere Luxemburgse vennootschap. Orion trok de rente over deze lening af van de belastbare winst in Nederland. De Luxemburgse deelneming deed hetzelfde met het dividend dat zij naar Nederland uitkeerde. Dat was destijds aftrekbaar in het groothertogdom. In Nederland bleef het dividend onbelast wegens de zogeheten deelnemingsvrijstelling.

Geen commentaar

NIBC trok zich in 2010 uit de joint venture terug en vindt dat het geen partij is geweest in deze belastingzaak. De bank heeft geen verschil van mening gehad met de fiscus over zijn definitieve aangifte voor de jaren waarin hij de ongeoorloofde structuur gebruikte, aldus een woordvoerder, en loopt geen financieel risico. Société Générale wilde woensdagmiddag niet reageren op het vonnis. De Franse bank kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

