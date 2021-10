6 procent van alle bedrijven ontving doorlopend coronasteun, bioscopen koploper

Ruim 26.000 bedrijven (6 procent van alle bedrijven) met twee of meer werkzame personen hebben sinds maart 2020 doorlopend overheidssteun ontvangen vanuit de NOW-regeling en/of de TOGS/TVL-regeling. Van de bioscopen deed 80 procent in de hele periode dat dit mogelijk was een beroep op steun. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven. Van maart 2020 tot en met juni 2021 zijn vijf pakketten met steunmaatregelen van kracht geweest.

Cultuur en horeca koploper

Naast bioscopen maakten relatief veel theaters en schouwburgen gedurende de hele coronacrisis gebruik van steun. In deze branches hadden 7 op de 10 bedrijven van maart 2020 tot en met juni 2021 loonkostensteun en/of tegemoetkoming vaste lasten nodig. Bij hotel-restaurants en cafés ging dit op voor iets minder dan de helft van de bedrijven. Daarnaast maakte nog ruim een kwart van de hotel-restaurants en cafés in vier van de vijf aanvraagperioden gebruik van steunpakketten. In de zomer van 2020 werden de meesten daarvan niet ondersteund.

Bijna 40% kreeg minstens één keer steun

Tot en met 30 juni 2021 ontvingen bijna 162.000 bedrijven met twee of meer werkzame personen minimaal één periode loonsteun en/of tegemoetkoming voor vaste lasten. Dat komt neer op 39 procent van alle bedrijven van deze grootte. Door de eerste lockdown in maart 2020 werden sommige sectoren hard getroffen. Bedrijven deden dan ook vooral aan het begin van de coronacrisis beroep op steun (35 procent).

Minder steun in de zomer

Tijdens de zomermaanden (derde kwartaal van 2020) maakten bedrijven fors minder gebruik van steun (14 procent). In de zomer vonden versoepelingen plaats, waardoor de noodzaak voor steun afnam of bedrijven niet meer voldeden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regelingen. Met name tandartsen, rijscholen en kappers, die het tweede kwartaal nog relatief vaak gebruikmaakten van de steunmaatregelen, deden nauwelijks nog beroep op vervolgsteun. Na de zomer van 2020 steeg de besmettingsgraad weer en ging Nederland in december 2020 weer in lockdown. Dit leidde tot een toename van het aantal bedrijven dat een beroep deed op steun eind 2020 en begin 2021.

