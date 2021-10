Accountant kent declaraties niet, voormalig manager Deventer distributeur heeft wat uit te leggen

De accountant van de Deventer distributeur van hondenkluiven Summma International bezorgt de voormalige manager van het bedrijf mogelijk een probleem. De man heeft volgens Summa en het Mexicaanse moederbedrijf Suplementos ruim € 60.000 onrechtmatig overgemaakt naar zijn eigen rekening en die van zijn bedrijf.

Declaraties niet in administratie

Zelf voerde de voormalige manager bij de rechtbank Overijssel aan dat zich in de administratie van Summa declaraties moeten bevinden van zakelijke kosten die hij uit eigen zak heeft betaald. Volgens de accountant van Summma is daar echter geen sprake van. In een tussenuitspraak wijst de rechtbank de vordering van de man om de declaraties te overleggen dan ook af. Gelet op de verklaring van haar accountant houdt de rechtbank het ervoor dat Summa volledig is geweest en geen verdere stukken heeft. De hoofdzaak wordt binnenkort verder behandeld.

Vorderingen richting manager

In die hoofdzaak vorderen Summa en Suplementos behalve het hoofdbedrag van € 60.197,87 ook nog € 10.000,00 van de voormalige manager, die persoonlijk handelt onder de naam D`Bone Europe. Summma en Suplementos leggen aan de vorderingen ten grondslag dat de voormalige manager op onrechtmatige wijze gelden van Summma heeft overgemaakt naar zijn eigen rekening en die van zijn bedrijf. Daarnaast is hij volgens de bedrijven verplichtingen uit de managementovereenkomst niet nagekomen, die dan ook is beëindigd. De vordering tot betaling van € 10.000,00 aan Suplementos vloeit voort uit een ‘lening’, die als een soort ‘advanced bonus/commission’ werd gezien. Volgens Suplementos heeft de voormalige manager vervolgens echter nooit een prestatie verricht die recht zou geven op enige commissie, zodat de advanced bonus/commission onverschuldigd is betaald en hij deze dus terug moet betalen.

Manager vordert administratie

Als verweer tegen die vorderingen vorderde de voormalige manager op zijn beurt een aantal facturen en declaraties van Summa. In de administratie zouden declaraties zijn te vinden van zakelijke kosten die hij uit eigen zak heeft betaald of van betalingen die zijn te beschouwen als aan hem toekomende beloningen. De net opgerichte onderneming kwam moeilijk van de grond, waardoor hij naar eigen zeggen zakelijke kosten uit eigen middelen had voorgeschoten. Deze kosten zouden via een (fysiek) declaratieformulier bij Summma zijn gedeclareerd. De formulieren werden in een ordner opgeborgen en later gescand en vanuit zijn zakelijke e-mail verzonden. De voormalige manager heeft geen toegang meer tot de gegevens, maar deze zouden volgens hem nog wel digitaal beschikbaar en in het bezit van Summma zijn.

Summa: stukken bestaan niet

Summma bracht daar tegenin dat zij geen facturen van de voormalige manager heeft ontvangen die deze bedragen verantwoorden. De stukken bestaan niet, althans zijn niet in het bezit van Summma. Ter onderbouwing overlegt Summma alle volgens haar accountant door de man aan de accountant gezonden e-mails met bijlagen. Daarnaast is het volgens Summma niet aannemelijk dat de voormalige manager zakelijke kosten heeft voorgeschoten, omdat er geld op de rekening van Summma stond. Tot slot kan het bewijs dat sprake is van het voorschieten van zakelijke kosten volgens de conclusie van antwoord van de man blijkbaar ook op een andere manier worden geleverd, namelijk aan de hand van bankafschriften, aldus Summma.

Rechtbank geeft Summa gelijk

De rechtbank geeft Summa gelijk en wijst de vordering van de stukken af. De declaraties die de voormalige manager wel heeft ingediend, heeft Summma overlegd. Gelet op de verklaring van haar accountant houdt de rechtbank het ervoor dat zij hiermee volledig is geweest en geen verdere stukken in haar bezit heeft. Wat betreft het belang van de man bij de vordering schijnt het de rechtbank verder toe dat de door hem nagestreefde onderbouwing van zijn verweer dat hij zakelijke kosten ‘uit eigen zak’ heeft voorgeschoten logischerwijs eerder in zijn eigen persoonlijke administratie dan in die van Summma moet worden gezocht.