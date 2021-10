Big four wereldwijd bij populairste werkgevers, maar niet in Nederland

De vier grootste accountantsorganisaties zijn wereldwijd in trek bij studenten die een economische studierichting volgen: ze staan in de top 10. In Nederland zijn ze beduidend minder populair, blijkt uit onderzoek van bureau Universum.

Universum peilt jaarlijks onder studenten wat hun voorkeurswerkgevers zijn. Dit jaar werden bijna 22.000 studenten bevraagd. Bij de ‘business students’ (die de helft van de onderzoeksgroep vormen) komen de big techs Google, Microsoft en Apple als favorieten naar voren. Accountants blazen een stevig partijtje mee: Deloitte is op nummer 4 best of the rest, EY staat op 7, KPMG op 8 en PwC op nummer 10. In de top 50 staat ook (voormalig) Hollands glorie: Unilever bezet de 20e stek en Heineken staat op 44. Coronavaccinleverancier Pfizer heeft indruk gemaakt en komt binnen op nummer 46.

Grant Thornton scoort met werk-privébalans

Onder de IT-studenten voeren de techbedrijven de boventoon. Deloitte is daar de nummer 14. KPMG (27) EY (30) en PwC (34) staan in de top 40. Een eervolle vermelding krijgt Grant Thornton: die is een van de werkgevers met het hoogste percentage balanszoekers in hun studenten-aanhang. Zij steven naar een goede werk-privébalans. De studenten in de economische richtingen vinden over het algemeen nog altijd een hoog (toekomstig) salaris het belangrijkste.

Score minder in Nederland

In Nederland werden 28.000 studenten bevraagd. Daar scoren de big four aanmerkelijk minder: Deloitte moet het doen met de 15e plaats, EY is 24e, PwC (28) en KPMG (29) staan nog net in de top 30. Apple, Tesla en Heineken vormen de top 3. Wat verder opvalt: Deloitte is – als best scorende accountantsorganiatie – meer in trek bij studenten in de geesteswetenschappen (35e) dan bij de IT’ers (50e).