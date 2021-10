De accountant van 2025: deze trends hebben impact

Wil je een toekomstbestendig kantoor neerzetten? Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de trends in de ondernemersmarkt. Wat willen ondernemers? En hoe kun jij hier als accountant op inspelen, zodat je onderscheidend blijft in de markt? In dit blog lees je 2 ondernemerstrends en wat deze betekenen voor de accountant van 2025.

Trend 1. Duurzaam ondernemen

21% van de bedrijven heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Dit komt vooral omdat de consument dit een belangrijk thema vindt, zoo blijkt uit de kwartaalrapportage 2021 van de Monitor Merk & Maatschappij. Door duurzaam te ondernemen maak je je bedrijf aantrekkelijk voor de klant en onderscheid je je als organisatie van je concurrent. Zo vindt 56% van de consumenten de maatschappelijke impact van een merk belangrijk bij de aankoop. Slimme bedrijven spelen hierop in. Zo creëer je meer aansluiting bij de consument. Doe je dit niet? Dan nemen nieuwe producten of diensten die grotere meerwaarde bieden aan de klant, de plek van het bedrijf in. Consumenten zijn kritisch. Zij verwachten dat merken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, transparant zijn en daadkracht tonen. De verwachting is dat deze trend ook de komende jaren zal doorzetten.

De accountant van 2025 adviseert op duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is dus een hot topic onder ondernemers. Hier ligt ook een mooie kans voor de toekomstgerichte accountant, namelijk de ondernemer adviseren op duurzaamheid. Denk aan advisering over de verankering van duurzaamheid in organisatiestrategieën en operaties. Dit helpt het bedrijf verder te groeien en te ontwikkelen. Ook adviseren hoe er financieel bezuinigd kan worden is belangrijk. Met behulp van een financiële begroting laat de accountant zien wat de bezuinigingen de ondernemer financieel opleveren. Bij grote bedrijven zit duurzaamheidsinformatie standaard in de jaarrekening. Bij mkb-bedrijven (nog) niet.

Trend 2. Big Data en Analytics

De consument is digitaal en is veeleisend. En om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de klant is 90% van de ondernemers van plan om in 2022 verder te investeren in digitalisering. Denk aan Big Data en Data Analytics waarmee je klantgedrag voorspelt. Door het ontsluiten van al deze data, speel je beter in op toekomstige klantvragen en wensen. Bedrijven ontdekken wat de klant wil, waardoor het makkelijk is om diensten en/of producten beter aan te laten sluiten op deze wensen. Weet het bedrijf die aansluiting te vinden, dan is de kans groter dat de consument in deze concurrerende maatschappij zijn product of dienst bij hun afneemt. Zo zijn er steeds meer bedrijven die datagedreven aan het werk zijn en investeert bijna de helft van de ondernemers in Big Data en Data Analytics. Een trend die dus hoog op de agenda staat.

De accountant van 2025 weet data te ontsluiten

De accountant speelt een belangrijke rol bij het ontsluiten van data voor de ondernemer. Voor het verkrijgen van de juiste data is het belangrijk dat je eerst goed kijkt welke informatielijnen en datastromen er zijn. Van zowel de ondernemer als binnen het eigen kantoor. De volgende stap is dan controleren of al deze datastromen en informatielijnen daadwerkelijk goed op elkaar aansluiten. Sluiten de primaire processen binnen het kantoor naadloos aan op de accountingsoftware die de ondernemer gebruikt? En gebruik je rapportagetools die direct aansluiting hebben op het grootboek en zo actuele analyses kunnen leveren? Dat is in ieder geval de basis. Daarna ga je de data ontsluiten. Maar om dat te doen is het noodzakelijk dat je informatiestromen integraal benadert. Accountancy Vanmorgen noemt een aantal belangrijke schakelpunten in het informatierangeerterrein, namelijk:

Actuele informatie, gecombineerd met complete klantinformatie in CRM-systemen. Relevante informatie uit de boekhouding, gekoppeld aan goede workflowsystemen en vakkennis en – vaardigheden binnen het kantoor.

Omdat bovenstaande schakelpunten strak met elkaar verbonden zijn resulteert dat in diepgaande analyses. En voor ambitieuze ondernemers kan je ook nog externe data koppelen aan de gegevens van de ondernemer. Hierbij wordt dan vooral gekeken naar de waardeketen van een bedrijf: toeleveranciers, afnemers, branchecijfers en -ontwikkelingen, CBS-cijfers alsook het insolventieregister en het weerbericht. Zijn alle (externe) datastromen en informatiestromen strak georganiseerd, dan betekent dit dat concrete data realtime beschikbaar zijn.

Bron: De accountant van 2025: Deze trends hebben impact – DizzyData