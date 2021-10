Fiscalist/advocaat verdacht van belastingfraude en verduistering nalatenschap

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een fiscalist die ook advocaat is. Volgens justitie heeft de man belastingfraude gepleegd voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro en heeft hij ongeveer 50.000 euro verduisterd van een kwetsbare dame op hoge leeftijd.

Misbruik van vertrouwen

De zaak gaat volgens justitie over misbruik van vertrouwen, zowel dat van de Belastingdienst als van een kwetsbaar slachtoffer, ten behoeve van eigen financieel gewin. “Verdachte is advocaat, fiscalist, ex-belastingadviseur, vertrouwenspersoon van het slachtoffer en na haar overlijden haar executeur van de nalatenschap”, stelde de officier van justitie bij de rechtbank. “Verdachte heeft, met gebruikmaking van zijn kennis, positie en bevoegdheden op ernstige wijze misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van het slachtoffer, die hem kennelijk als een zoon zag en tot wie hij een bijzondere vertrouwenspositie en een grote verantwoordelijkheid had. Door haar geld te verduisteren heeft verdachte dat vertrouwen en die verantwoordelijkheid ernstig beschaamd en misbruikt en is haar vermogenspositie verdampt. Verdachte heeft tevens ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat ten grondslag ligt aan het systeem van de Belastingdienst en de daaruit voortvloeiende ondermijning van de belastingmoraal.”

Strafeis

De fiscalist/advocaat heeft veelal ontwijkend en wisselend verklaard en geeft er daarmee volgens het OM blijk van zijn verantwoordelijkheid niet te onderkennen. Justitie rekent dit de man zwaar aan. Een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar vindt de officier hier dan ook op zijn plaats.

De rechtbank doet op 2 november uitspraak.