Ondernemers moeten in beroep kunnen gaan over betalingsregeling voor corona-belastingschulden

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën zegt het belang van het openstellen van beroep bij de belastingrechter bij geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding te onderkennen. Dat antwoordt hij op Kamervragen over betalingsregelingen voor ondernemers met corona-belastingschulden.



De Tweede Kamerleden Idsinga en Aartsen (beiden VVD) hadden vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van Taxlive. Daarin wordt gewaarschuwd dat de rechtsbescherming via de belastingrechter bij beslissingen over uitstel van betaling of een betalingsregeling door de Belastingdienst nog steeds niet is geregeld. In zijn beantwoording van de Kamervragen gaat Vijlbrief ook nader in op het onlangs aangekondigde aanvullend uitstel van belastingbetaling tot 1 februari 2022 onder strikte voorwaarden.

Beroep bij de belastingrechter

De ondernemer kan op dit moment zowel een administratief beroepsprocedure starten als een civielrechtelijke procedure, schrijft Vijlbrief. Met de fiscale vereenvoudigingswet 2017 heeft de staatssecretaris de rechtsbescherming bij geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding zodanig willen wijzigen dat beroep bij de belastingrechter mogelijk wordt. Het programma Stroomlijnen van belastingen en toeslagen dat is opgenomen in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 bevat een onderdeel dat gaat over rechtsbescherming bij invordering. In het onderdeel rechtsbescherming wordt in de wet uit 2017 geregeld dat bij geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen de fiscale rechtsgang open komt te staan. Dit door de Kamer in 2016 aangenomen onderdeel van de wet is nog niet in werking getreden omdat de benodigde aanpassingen in de automatiseringssystemen van de Belastingdienst niet gereed waren.

Ook de adviescommissie praktische rechtsbescherming van burgers en kleine ondernemers in belastingzaken vraagt in het rapport ‘Burgers beter beschermd’ aandacht voor het openstellen van beroep bij de belastingrechter. Vijlbrief onderkent het belang van deze rechtsgang, schrijft hij. Op dit moment wordt het onderdeel rechtsbescherming als onderdeel van het programma Stroomlijnen van belastingen en toeslagen heroverwogen. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst als met de gevolgen van de ontvlechting van belastingen en toeslagen. Hiertoe vindt een uitvoeringstoets bij de Belastingdienst plaats om inzichtelijk te krijgen wanneer dit onderdeel van de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 in werking kan treden. Daarnaast zijn adviezen gevraagd aan de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. De Kamer wordt hierover dit najaar nader geïnformeerd.

