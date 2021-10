NBA bundelt definities

De NBA heeft een ontwerpverordening gepubliceerd waarmee diverse begripsbepalingen, die nu zijn verspreid over diverse wetten en regels, overzichtelijk bij elkaar worden gezet.

Het gaat om het ontwerp ‘Veeg-nadere voorschriften definities 2021’. Dat is samen met het ontwerp ‘Veegverordening definities 2021’ het resultaat van het project Definities van de NBA. Begripsbepalingen staan verspreid over diverse wetten, verordeningen en nadere voorschriften en zijn voor accountants niet op één gezamenlijke plaats weergegeven. ‘Het komt voor dat eenzelfde begrip op meerdere plaatsen is gedefinieerd en dat definities soms onderling verschillen. Dit heeft geleid tot een project Definities’, licht de NBA toe.

Begrippenlijst NV COS vervalt

Doel daarvan was het makkelijker maken voor accountants en andere belanghebbenden om kennis te nemen van in regelgeving gebruikte begrippen, het beter onderhoudbaar maken van begrippen en eventuele inconsistenties in de regelgeving opheffen. Er wordt een overkoepelende begrippenlijst gemaakt bij de Handleiding regelgeving Accountancy (HRA) 2022. ‘De begrippenlijst in de NV COS wordt daarmee overbodig en per 1 januari 2022 ingetrokken. Een aantal definities wordt opgenomen in een nieuwe Nederlandse Standaard 000N ‘Aanvulling op de definities in de Standaarden van de NV COS’.’ De wijzigingen in de begripsbepalingen betreffen verduidelijkingen, consistentie in de wijze van formulering en wetgevingtechnische verbeteringen zoals het op de juiste wijze gebruikmaken van verwijzingen. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

De ontwerpverordening wordt aan de ledenvergadering voorgelegd ter vaststelling; een zienswijze kan worden ingebracht tot 22 november door het versturen van een e-mail naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.