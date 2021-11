Pensioendeelnemers spannen zaak aan over jarenlang gemiste indexatie

Vijf gepensioneerden gaan met een beroep op het Europese pensioenrecht proberen om hun jarenlang gemiste indexatie terug te eisen bij de rechter. De zaak kan mogelijk van grote invloed zijn voor miljoenen Nederlanders van wie het pensioen niet wordt geïndexeerd en kan tot problemen leiden bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Dat meldt consumentenprogramma Kassa.

De vijf pensioendeelnemers hebben een unieke dagvaarding gestuurd aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Dat is met 1,4 miljoen deelnemers het derde pensioenfonds in Nederland en heeft de pensioenen al twaalf jaar niet geïndexeerd. Ook veel andere grote pensioenfondsen doen dat al sinds de economische crisis van 2008 niet of nauwelijks meer.

Strijdig met Europees recht

De gepensioneerde PMT-deelnemers hebben pensioenadvocaat en hoogleraar Hans van Meerten in de arm genomen. Hij betoogt dat Europees gezien indexeren onderdeel uitmaakt van de verplicht gestelde pensioenregeling. “Omdat pensioenrechten bovendien volgens Europees recht eigendomsrechten zijn, mag je daaraan niet morrelen. Door deze jarenlange niet-indexatie wordt het oorspronkelijke eigendomsrecht aangetast, met wel tot 25 procent koopkracht verlies tot gevolg”, stelt Van Meerten. Hij baseert zich hierbij op uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de mens.

De vijf gepensioneerden en Van Meerten zijn van plan de zaak tot de hoogste rechter uit te vechten. Pensioenfonds PMT laat aan Kassa weten gehouden te zijn aan Nederlandse Wet- en regelgeving waardoor het momenteel niet kan indexeren vanwege een te lage dekkingsgraad.

Bron: Kassa