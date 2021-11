De AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog, schrijft demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het kalenderjaar 2027 blijft de AOW-leeftijd van 67 jaar gehandhaafd.

Prognose levensverwachting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt jaarlijks met een prognose van de resterende levensverwachting voor 65-jarigen. Aan de hand van die prognose wordt volgens de Algemene Ouderdomswet de toekomstige AOW-leeftijd vastgesteld. Dat gebeurt op basis van een wettelijk vastgelegde formule. Uit de formule komt nu naar voren dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor 2027 niet wordt verhoogd. Deze grens blijft net als in 2026 vastgesteld op 67 jaar.

Volgens de Algemene Ouderdomswet wordt de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar. Ook voor 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Voor de jaren erna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van een nieuwe CBS-prognose van de levensverwachting.

Kamerbrief AOW-leeftijd 2027