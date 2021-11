AP waarschuwt Eerste Kamer over persoonsgegevens in nieuwe fraudewet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Eerste Kamer op om de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in de huidige vorm niet aan te nemen. Het wetsvoorstel geeft overheidsorganisaties en private partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen die ‘op het verkeerde lijstje’ terechtkomen, waarschuwt de privacytoezichthouder.

Het huidige voorstel is al aangenomen door de Tweede Kamer. Eerder adviseerde de AP al kritisch over de eerste versie van de WGS en de tweede versie van de WGS. In een nieuw advies vraagt de AP de Eerste Kamer nu om het wetvoorstel niet aan te nemen.

Gegevensuitwisseling

In het wetsvoorstel wordt wettelijk geregeld dat een aantal samenwerkingsverbanden gegevens kunnen delen met elkaar en met andere partijen, zoals banken. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaat het om het Financieel Expertisecentrum (FEC), Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s). Volgens het voorstel mag de regering later nieuwe samenwerkingsverbanden aanwijzen, die ook weer gegevens mogen delen.

Bezwaren AP: voorstel gaat verder dan SyRi

Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen gaat het wetsvoorstel verder dan het eerder sterk bekritiseerde anti-fraudesysteem SyRi. Het doel van de samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens op grote schaal te delen, op te slaan en te analyseren is volgens de AP bovendien niet duidelijk genoeg omschreven in het wetsvoorstel. Volgens het wetsvoorstel mogen samenwerkingsverbanden daarnaast ook al bij ‘een signaal’ aan het werk gaan en gegevens met elkaar delen en analyseren. Dat signaal is vaag omschreven, stelt de AP. En al bij ‘een eerste vermoeden van onrechtmatige activiteiten’ kunnen zij gegevens delen met ‘andere partijen’ als dat noodzakelijk is. Er staat ook niet bij om welke ‘andere partijen’ het dan gaat. Het gaat bovendien om ruime categorieën van persoonsgegevens die samenwerkingsverbanden met elkaar mogen delen. Voor het RIEC gaat het bijvoorbeeld om burgerservicenummers, woonsituatie, verblijfstatus, financiële gegevens, politiegegevens en zelfs gegevens over seksueel gedrag en seksuele geaardheid. Bovendien gaat het niet alleen om gegevens van mensen zelf, maar ook van hun familie en vrienden.