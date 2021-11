‘Top OM pauzeerde fraudeonderzoek Pels Rijcken in afwachting van Deloitte’

De top van het Openbaar Ministerie heeft de officier van justitie teruggefloten die een strafrechtelijk onderzoek naar de miljoenenfraude van bestuursvoorzitter Frank Oranje van Pels Rijcken wilde opschalen. Dat meldt NRC, dat interne documenten verkreeg na een WOB-verzoek.

In plaats van opschalen besloot de top van het OM om het onderzoek tijdelijk stil te leggen en eerst de bevindingen van het door Pels Rijcken ingeschakelde Deloitte Forensic & Dispute Services af te wachten.

In september 2020 kwam een grootschalige fraudezaak rond voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken aan het licht. De kwestie werd in maart van dit jaar voor de buitenwereld bekend. Oranje had zichzelf toen al van het leven beroofd. Inmiddels is duidelijk geworden dat Oranje over een periode van ruim twintig jaar zeker 11 miljoen euro stal van klanten van Pels Rijcken.

Strafrechtelijk onderzoek getemporiseerd

Het OM liet na het bekend worden van de fraudezaak in een verklaring weten dat het eigen strafrechtelijk onderzoek in afwachting van de bevindingen van Deloitte werd getemporiseerd. Pas als Deloitte klaar was zou het OM kijken of aanvullend onderzoek noodzakelijk was. Vanwege het overlijden van Oranje was er geen strafvorderlijk belang voor aanvullend onderzoek, meldde het OM.

Officier van justitie

Uit de stukken waar NRC over beschikt blijkt nu dat de behandelend officier van justitie daar drie weken eerder nog heel anders over dacht. „Er liggen nog te veel onopgeloste zaken”, schreef hij aan collega’s. Daarom wilde hij „opschalen in plaats van afschalen”. De top van het OM maakte echter de keuze om het strafonderzoek te pauzeren. Intern wekte dat flink wat verwondering, blijkt uit de vrijgegeven e-mails.

