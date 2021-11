ABN Amro: accountantskantoren moeten salarissen sterker laten stijgen

Accountantskantoren met een ‘gezond rendement’ zouden de salarissen met een kleine 4% moeten verhogen om mee te kunnen doen in de strijd om personeel, adviseert ABN Amro.

De bank heeft samen met Full Finance de jaarlijkse Benchmark Accountancy gepubliceerd. Het onderzoek is gebaseerd op de respons van 110 kantoren. De respondenten waren accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren tot 200 fte. ABN Amro adviseert kantoren met een gezond rendementspercentage de algemene salarissen met 3 tot 4% te verhogen. ‘Voor assistenten zonder groeiperspectief (die niet willen en kunnen bijscholen) adviseren we een salarisverhoging van 2,0%.’ Verder is het advies de tarieven sterker te laten stijgen omdat de laatste jaren sprake was van een minimale tariefs-/prijsverhoging.

Accountancy kan niet wegkomen met beperkte stijging

De krappe arbeidsmarkt is een belangrijke reden voor het advies. ‘Om te kunnen concurreren met andere branches kunnen de salarissen een impuls gebruiken. Het gemiddelde stijgingspercentage bedraagt in 2021 1,9% bij de kantoren die een salarishuis hanteerden. Dat is in vergelijking tot andere branches niet heel hoog. En hoewel veel andere sectoren in 2022 de salarissen niet meer zullen laten stijgen, kan de accountancy daar ons inziens niet mee wegkomen. De accountancy dient meer zij-instromers aan te trekken en zal het perspectief voor schoolverlaters moeten verbeteren. Een groot deel van de schoolverlaters kiest namelijk nog steeds voor het bedrijfsleven waar het salarisperspectief beter lijkt te zijn.’

Ruimte voor personeel verdubbeld

De krapte komt ook tot uiting in de ruimte voor extra personeel. Die is gemiddeld 8%, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. ‘Vijf van de zes kantoren heeft behoefte aan extra personeel. De kantoren die mensen zoeken, zoeken vooral accountants voor de samenstelpraktijk en gevorderd en zelfstandig assistenten. In mindere mate worden RB’ers en relatiebeheerders gezocht.’ Ondanks de krapte is het aantal fte bij de accountantskantoren met meer dan 20 medewerkers met zo’n 5% toegenomen dit jaar. Bij de kleinere kantoren is de groei kleiner. Die boeken wel gemiddeld € 129.000 brutowinst per fte, tegen € 123.000 bij de grotere kantoren.

Partnerinkomen en salarissen

Kleine accountantskantoren vergroten hun brutowinst dit jaar naar verwachting met 5%, net als de grote kantoren en de kleinere administratie- en belastingkantoren. Bij een kleiner kantoor strijkt een partner door de bank genomen een beloning van € 230.000 op, waarvan € 118.000 als aandeel in het resultaat. Bij de grotere kantoren is de beloning met € 316.000 fors hoger. De winstuitkering loopt daar op tot € 183.000. De gemiddelde medewerker ontvangt bij de kleinere kantoren € 3.550 bruto per maand, bij een groter accountantskantoor is dat € 3.800. Administratie- en advieskantoren betalen gemiddeld € 3.700 aan brutosalaris.

Sentiment verbeterd

Het sentiment onder accountantskantoren is dit jaar licht verbeterd, zo mat Full Finance. Met name het vertrouwen in het economisch klimaat is gestegen. Het vertrouwen in de ontwikkeling van prijzen en tarieven is daarentegen gedaald. De krapte in de arbeidsmarkt wordt net als vorig jaar als belangrijkste ontwikkeling gezien.

De top 5 klanten realiseren bij de grote kantoren gemiddeld ruim € 500.000 per klant. Bij de kleine kantoren dragen de vijf grootste klanten een kleine € 200.000 bij aan de omzet. Bij de administratie- en belastingadvieskantoren is dat € 125.000. Hoewel kantoren er gemiddeld 3,5% klanten bij kregen, meldt ook 10% van de kantoren een daling van het aantal klanten. Daar wordt de omzetdaling wel gedempt doordat bestaande klanten meer werk bij de kantoren neerlegden.

Milieurichtlijnen ook kans voor kleinere kantoren

De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die grotere bedrijven verplicht te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, biedt ook kansen voor kleinere kantoren, aldus de bank. ‘Wat we nu bij de grotere bedrijven zien veranderen op basis van Europese regelgeving, zal over enige tijd het nieuwe normaal zijn en beidt kansen voor de kleinere accountants. Na verloop van tijd zullen veel meer accountants een belangrijke rol spelen bij het kwantificeren van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van hun klanten. Denk aan een transportbedrijf met veel vrachtauto’s die op diesel rijden. Een accountant kan in zijn verslaggeving naar voren laten komen wat de kosten zijn van die uitstoot op basis van een marktprijs voor CO2 – uitstoot die dan bekend is.’ Verder zal de maatschappelijke rol van accountants groter worden en dat maakt dat jonge mensen meer interesse krijgen in het vak, denkt ABN Amro. Dat ziet ook een overlap met de zogeheten B corp-certificering. ‘Als B Corp moet je voldoen aan strenge sociaal-maatschappelijke criteria en uitblinken op het gebied van milieu-impact, transparantie en corporate governance (bestuur). Dit zul je ook echt moeten kunnen aantonen.’

Hogere mate van betrokkenheid

Er zijn wereldwijd nog maar weinig accountantskantoren die het B corp-certificeringsproces doorlopen hebben. In ons land is Alfa accountants het meest bekende voorbeeld. Opvallend is dat Alfa met haar ‘employee ownership’ middels certificaten van aandelen veel punten scoorde in het ‘workers’-deel van de B corp-certificering. De B corp-certificering zal ongetwijfeld ook sterk doorwerken bij het rekruteren van schaars talent. Is een B corp-certificering niet haalbaar voor mkb-accountants? Misschien niet, maar dat neemt niet weg dat er lessen geleerd kunnen uit de criteria die van belang zijn bij de aanvraag van een B corp-certificering. Nadenken over een hogere mate van betrokkenheid van je medewerkers middels mede-eigenaarschap is maar een van de voorbeelden die in het voordeel werken van de mkb-accountant in een markt van schaars talent.’