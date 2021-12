Ondernemer verduistert kleine twee ton die De Goudse per ongeluk op zijn rekening stortte

De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag uitspraak gedaan in een bijzondere zaak tegen een schade-expert. De man krijgt een jaar celstraf opgelegd wegens witwassen en verduistering, omdat hij de € 189.485,75 wegmaakte die De Goudse Schadeverzekeringen per ongeluk op de bankrekening van zijn bedrijf stortte.

Een schadebehandelaar van de verzekeraar maakte dat bedrag op 20 augustus 2019 per ongeluk over naar de bankrekening van een BV van de schade-expert. Het ging om een schade-uitkering die bestemd was voor een verzekeringnemer van De Goudse in verband met schade die door zijn verzekering werd gedekt. De onverplichte betaling werd door De Goudse pas medio oktober geconstateerd, nadat de verzekeringnemer navraag deed waar zijn schade-uitkering bleef.

Schade-expert ontkent geld te hebben ontvangen

Het geld bleek toen al niet meer aanwezig te zijn op de ING-rekening van het bedrijf van de schade-expert. De man ontkende in een e-mail aan de verzekeraar dat het geld op zijn rekening was gestort: “Op de door ons gebruikte IBAN-rekening werd het door u genoemde bedrag NIET aangetroffen. Het is sterker: in het kwartaal van 1 juli 2019 tot 1 oktober 2019 werd geen enkele betaling van De Goudse door ons genoteerd. Opgemerkt dient te worden dat een bedrag, ter grootte van het door u genoemde bedrag, in ons bedrijf ook vrijwel onmiddellijk was opgevallen. Wij kunnen dan ook helaas niet voldoen aan uw uitnodiging om e.e.a. retour te betalen.” Uit onderzoek bleek later dat het geldbedrag wel degelijk op de bankrekening terecht was gekomen en dat het in acht overboekingen naar andere bankrekeningen was weggesluisd. De Goudse deed aangifte tegen de man, waarna er een strafzaak tegen hem volgde bij de rechtbank Midden-Nederland.

Oordeel rechter

Uit de bewijsmiddelen blijkt volgens de rechtbank dat het geldbedrag dat De Goudse Verzekeringen heeft overgemaakt terecht is gekomen op een bankrekening waarvan verdachte de enig wettelijk vertegenwoordiger is. Vervolgens is het overgemaakte geldbedrag in een tijdsbestek van anderhalf uur overgeboekt naar twee andere bankrekeningen van bedrijven die eveneens zijn te herleiden tot de verdachte. Alle drie de bedrijven zijn te herleiden tot hetzelfde vestigingsadres. Uit onderzoek blijkt dat de man over alle drie de bankrekeningen als enige beschikkingsbevoegd was. Ook is er daarna geld gestort naar de privébankrekening van de verdachte.

Schade-expert wijst naar zijn eigen kinderen als mogelijke dader

De schade-expert heeft verklaard dat ook anderen beschikkingsbevoegd zijn over zijn bankrekeningen en hij heeft daarbij verwezen naar zijn kinderen. De rechtbank constateert dat de verdachte zijn verklaring niet nader heeft toegelicht en onderbouwd en dat uit het politieonderzoek het tegendeel blijkt. Het door De Goudse Verzekeringen overgemaakte geld is dus linksom en rechtsom ten goede gekomen aan de bankrekeningen waarover verdachte als enige kon beschikken. Bij deze stand van zaken acht de rechtbank de verklaring van verdachte dat niet hij, maar anderen over het geldbedrag hebben beschikt, dan wel de bedragen hebben overgeboekt, niet aannemelijk geworden. Verdachte heeft als heer en meester beschikt over het geldbedrag dat per abuis naar de bankrekening was overgemaakt waarover hij zeggenschap had. Hij heeft het geldbedrag aan het zicht onttrokken door het door te boeken naar andere bankrekeningen en heeft zo de herkomst daarvan verhuld.

Verduistering en witwassen bewezen

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de man schuldig is aan verduistering en witwassen. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd en moet het geldbedrag terugbetalen. De rechtbank houdt in het nadeel van de verdachte rekening met zijn proceshouding: hij heeft de ten laste gelegde feiten steeds ontkend en heeft geen medewerking verleend aan het onderzoek. Verder is bij de strafmaat van betekenis dat de fraude een aanzienlijk bedrag betreft.