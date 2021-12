Philips wint Kristalprijs voor meest transparante MVO-verslaglegging

Philips heeft de Kristalprijs 2021 in de wacht gesleept en is hiermee de organisatie met de meest transparante MVO-verslaglegging in Nederland. Het bedrijf is met een score van maar liefst 89,5% lijstaanvoerder van de Transparantiebenchmark 2021. Ten aanzien van het rapporteren over klimaatrisico’s scoort Philips bovengemiddeld goed. Het concern loopt hiermee vooruit op veel andere organisaties.

Genomineerden

De 11e editie van de jaarlijkse Kristalprijsuitreiking vond dit keer plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort, waaraan deelnemers van de Transparantiebenchmark 2021 en andere geïnteresseerden online deelnamen. 3 bedrijven streden om de winst van de Kristalprijs 2021: ABN AMRO, Alliander en Philips. Uiteindelijk is Philips er met de winst vandoor gegaan. Het bedrijf is met een score van maar liefst 89,5% lijstaanvoerder van de Transparantiebenchmark 2021. In 2018 mocht Philips de Kristalprijs (met PLUS op een gedeelde eerste plaats) ook al in ontvangst nemen op het jurythema ketentransparantie en verantwoordelijkheid. ABN-AMRO eindigde op de tweede plek met een score van 89,3% en Alliander werd derde op de ranglijst met een score van 88,9%.

Eervolle vermeldingen

Naast de uitreiking van de Kristal aan de winnaar, zijn de eervolle vermeldingen toegekend aan Prosus als hoogste nieuwe binnenkomer op de lijst, aan Signify voor het meest innovatieve jaarverslag en aan Thales voor het beste internationale groepsverslag.

Transparantiebenchmark-rapport

De Kristalprijs werd dit jaar gebaseerd op basis van de Transparantiebenchmark én het Jurythema. De Transparantiebenchmark wordt tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee wordt bij de 500 grootste Nederlandse bedrijven in kaart gebracht hoe transparant zij in hun verslaglegging zijn over hun MVO-beleid en -activiteiten. De scores van alle deelnemende organisaties worden vastgelegd in de zogeheten Transparantieladder in het juryrapport van de Transparantiebenchmark 2021.

Het rapport is gepubliceerd op de Transparantiebenchmark-website.

Bron: RVO