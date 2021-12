RJ geeft uitleg over nieuwe regels voor niet-financiële verklaring per 2022

Grote OOB’s moeten vanaf 1 januari 2022 aan nieuwe eisen voldoen ten aanzien van de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag. In RJ-Uiting 2021-13 geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving tekst en uitleg.

In de Europese Unie is in 2020 de EU-Taxonomieverordening van kracht geworden. Al over verslagjaar 2021 gelden aanvullende eisen voor de inhoud van de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote OOB’s. Dit leidt (nog) niet tot een uitbreiding van het aantal ondernemingen (grote OOB’s) dat deze niet-financiële verklaring moet opnemen.

Doelstelling

De EU-Taxonomieverordening beoogt ‘duurzame financiering en beleggingen’ te stimuleren en het inzicht daarover te vergroten. Daartoe is een EU-taxonomie ontwikkeld met daarin opgenomen de activiteiten die ecologisch duurzaam (‘groen’) zijn en wordt informatieverstrekking daarover, met name aan beleggers, verplicht. De kern van deze EU-Taxonomieverordening is als volgt:

Artikel 8 (lid 1) van de EU-Taxonomieverordening bepaalt dat in de niet-financiële verklaring tevens informatie moet worden gegeven over hoe en in welke mate de activiteiten van de onderneming verband houden met ecologisch duurzame activiteiten zoals gedefinieerd in de EU-taxonomie. Door deze nieuwe verplichte informatieverstrekking kan worden bepaald of economische activiteiten ecologisch duurzaam (‘groen’) zijn.

In aanvulling hierop bepaalt artikel 8 (lid 2) van de EU-Taxonomieverordening over welke voorgeschreven kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) daartoe moet worden gerapporteerd. Het gaat hier om het aandeel duurzame activiteiten in omzet, kapitaaluitgaven (CapEx) en operationele uitgaven (OpEx).

Nadere uitwerking van de voorschriften uit de EU-Taxonomieverordening vindt plaats in een aantal door de Europese Commissie vast te stellen gedelegeerde verordeningen.

De Europese gedelegeerde verordening beschrijft wanneer sprake kan zijn van activiteiten die kwalificeren als voor de EU-taxonomie in aanmerking komende economische activiteiten (“taxonomy-eligible economic activity”). Daarnaast zet de Europese gedelegeerde verordening gedetailleerd uiteen op welke wijze moet worden bepaald of sprake is van ecologisch duurzame economische activiteiten die op de EU-taxonomie zijn afgestemd (“taxonomy-aligned economic activity”). Kort gezegd is van dergelijke afgestemde activiteiten sprake indien economische activiteiten voldoen aan bepaalde in de EU-Taxonomieverordening beschreven technische screeningscriteria, waardoor deze activiteiten als duurzaam (‘groen’) kunnen worden beschouwd. Dit onderscheid tussen voor de EU-taxonomie in aanmerking komende activiteiten enerzijds en op de EU-taxonomie afgestemde activiteiten anderzijds is eveneens van belang voor de inwerkingtredingsdatum van de informatieverplichtingen.

De gedetailleerde regels in de Europese gedelegeerde verordening treden gefaseerd in werking.

Vanaf 1 januari 2022 – en daarmee derhalve over verslagjaar 2021 – zal een grote OOB’s in de niet-financiële verklaring moeten rapporteren over: het aandeel van voor de EU-taxonomie in aanmerking komende (‘taxonomy-eligible’), en het aandeel niet-in aanmerking komende, economische activiteiten die kunnen bijdragen aan de (twee) doelstellingen van mitigatie van klimaatverandering of aanpassing aan klimaatverandering, in hun totale omzet, kapitaalsuitgaven en operationele uitgaven. Waarbij tevens bepaalde kwalitatieve informatie zal moeten worden verstrekt.

Vanaf 1 januari 2023 – derhalve over verslagjaar 2022 – zal in de niet-financiële verklaring ook moeten worden gerapporteerd over: de KPI’s over het aandeel van op de EU-taxonomie afgestemde (‘taxonomy-aligned’) economische activiteiten, die kunnen bijdragen aan de (zes) doelstellingen, met inachtneming van en de vereisten in de Europese gedelegeerde verordening. De inhoudelijke eisen aan de niet-financiële verklaring worden dus op deze wijze met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid en nemen in het verslagjaar 2022 verder toe. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe verplichtingen voor de niet-financiële verklaring als onderdeel van het bestuursverslag, die gelden vanaf verslagjaar 2021, ligt het voor de hand dat grote OOB’s tijdig in kaart brengen welk deel van hun activiteiten in de betekenis van de EU-Taxonomieverordening in aanmerking komt als economische activiteit die kan bijdragen aan de doelstelling van mitigatie van klimaatverandering of aanpassing aan klimaatverandering.

Lees hier de volledige RJ-Uiting.