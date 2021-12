Hoge Raad buigt zich over reikwijdte WHOA

Advocaat-generaal (AG) De Bock heeft een advies uitgebracht naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de rechtbank Amsterdam aan de Hoge Raad over de reikwijdte van de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). In de prejudiciële procedure gaat het over de vraag of de vorderingen van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds over achterstallige pensioenpremies buiten de reikwijdte van de WHOA vallen. Volgens AG De Bock moet deze vraag bevestigend worden beantwoord.

WHOA en werknemersrechten

De WHOA is per 1 januari 2021 ingevoerd. De wet bevat een uitzondering voor de rechten van werknemers in dienst van de schuldenaar die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten: deze rechten vallen niet onder de werking van de WHOA en kunnen dus niet in een akkoord worden meegenomen. In de wetsgeschiedenis bij de WHOA is niets vermeld over de vraag of achterstallige pensioenpremies van bedrijfstakpensioenfondsen wel of niet onder deze uitzondering vallen.

De vraag

De rechtbank Amsterdam heeft in een lopende WHOA-procedure in een tussenbeslissing aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld over de reikwijdte van de nieuwe wet. Concreet gaat het over de vraag of de vorderingen van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds bestaande uit achterstallige pensioenpremies buiten de reikwijdte van de WHOA vallen. Met andere woorden: is het mogelijk om bedrijfstakpensioenfondsen te binden aan een gehomologeerd akkoord, of zijn de achterstallige pensioenpremies werknemersrechten en vallen ze daarom onder de wettelijke uitzondering?

Advies AG

De AG is van mening dat een werknemer een recht heeft jegens de werkgever tot betaling van de pensioenpremies aan het bedrijfstakpensioenfonds, dat voortkomt uit de arbeidsovereenkomst. Daarom kunnen deze als werknemersrechten worden beschouwd. Volgens AG De Bock is de WHOA dan ook niet van toepassing op de achterstallige pensioenpremies van bedrijfstakpensioenfondsen en kunnen deze vorderingen daarom niet worden betrokken in een akkoord.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.