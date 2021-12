‘Zzp’ers komen er in nieuw steunpakket opnieuw bekaaid af’

Er is ruimere steun nodig voor zzp’ers die door de coronamaatregelen zijn getroffen. Dat vinden verschillende ondernemersorganisaties en de voltallige oppositie in de Tweede Kamer. Naar verluidt gaan daar ook onder regeringspartijen stemmen voor op, meldt de NOS. Binnen de coalitie zijn er echter ook twijfels over de uitvoerbaarheid van extra steun voor zzp’ers.

Zzp’ers ‘over het hoofd gezien’

Terwijl voor medewerkers in loondienst de NOW-regeling opnieuw van kracht is, komen zzp’ers alleen in aanmerking voor een vergoeding op bijstandsniveau. Dat onderscheid is ‘schandalig’, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging. Voorzitter Cristel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) noemt de gebrekkige steun voor kleine zelfstandigen ‘schrijnend’. “Wij worden keer op keer over het hoofd gezien.”

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het nieuwe pakket steunmaatregelen dat het kabinet op 26 november aankondigde. Een deel van de partijen zal daarbij aangeven dat het steunpakket wat hen betreft onvoldoende is. Ook binnen de coalitie is te horen dat het huidige steunpakket mager uitpakt voor zzp’ers. ‘

Uitvoerbaarheid

In het kabinet zijn echter bedenkingen over de uitvoerbaarheid van een ruimere regeling. Staatssecretaris Wiersma laat weten dat zzp’ers in plaats van de Tozo nu kunnen rekenen op het al bestaande vangnet Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Die regeling is tijdelijk verruimd, zodat er tot 1 januari geen vermogenstoets nodig is om de bijstand aan te vragen. De ChristenUnie wil bekijken of de regeling ook na 1 januari door kan lopen.

Bron: NOS