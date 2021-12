Informer lanceert nieuwe generatie open bankingoplossing

Na een succesvolle pilot met de Rabobank heeft Informer als eerste toegang gekregen tot de door Rabobank nieuw ontwikkelde API-koppeling. Met deze koppeling kunnen bankgegevens direct in Informer worden ingeladen zonder tussenkomst van een derde partij. Het softwarebedrijf noemt de nieuwe koppeling ‘een logische vervolgstap op de recente PSD2-wetgeving voor open banking, aangezien een aantal grote nadelen van PSD2 hierin worden opgelost.’

Open banking heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en doet dat nog steeds. Veel bedrijven bieden financiële oplossingen, waardoor integraties en koppelingen met realtime bankgegevens essentieel zijn voor nieuwe oplossingen.

Nieuwe API-koppeling gaat verder dan PSD2

De Rabobank heeft een nieuwe API-koppeling ontwikkelt die een sneller en accurater beeld geeft van de financiële situatie van een bedrijf. Met deze API hoeven ondernemers maar één keer toestemming te geven om Informer toegang te geven tot hun financiële data. Dit in tegenstelling tot de PSD2-wetgeving, waarbij elke 90 dagen opnieuw klanten akkoord nodig is. Dat leidt in de praktijk tot veel verwarring over vermeende storingen.

Ook kan bij deze API rekeninginformatie van ondernemers veel vaker opgevraagd worden dan bij PSD2, waar dit slechts vier keer per dag wordt opgevraagd. Daarnaast hebben ondernemers voortaan ook inzicht in hun spaarrekening via Informer, een veelgenoemde tekortkoming van de PSD2-richtlijnen.

Informer en open banking

Informer had in 2016 al eens een wereldprimeur met een directe API met Bunq, waarmee de eerste realtime-verbinding tussen een boekhoudprogramma en bank een feit werd. Ook lanceerde het bedrijf in 2016 de nieuwe QR-functie van ING, waarmee facturen makkelijker en sneller betaald kunnen worden met de ING-app. Daarnaast was Informer het eerste boekhoudprogramma met een API met de Belastingdienst, waardoor ondernemers eenvoudig hun btw-aangifte kunnen doen en betalen via iDEAL.