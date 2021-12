Open brief Douma aan NBA-leden: voor de Kerst inhoudelijke verantwoording

Kris Douma had zich zijn eerste dagen als voorzitter van de NBA anders voorgesteld en wil Marcel Pfeijffer graag als NBA-ingeschreven accountant behouden. Dat schrijft hij in een open brief aan alle NBA-leden op accountant.nl.

Column Pheijffer

In een column uitte Marcel Pheijffer eerder deze week forse kritiek op de NBA en kondigde hij aan zich uit te laten schrijven als accountant. De bekende hoogleraar en columnist stoort zich onder anderen aan recente besluitvorming rond de verplichte rapportering over continuïteit en fraude. Die besluitvorming is volgens Pheijffer onzorgvuldig geweest. Daarnaast heeft hij er ook inhoudelijk moeite mee dat accountants verplicht moeten gaan rapporteren over de werkzaamheden die ze op dat gebied hebben uitgevoerd, in plaats van over wat ze daadwerkelijk hebben gevonden als dat het geval is. Dat is voor Pheijffer echter niet de enige reden om zich nu uit te laten schrijven als accountant. ‘Het gaat mij niet primair om dit incident en de uitkomst van de besluitvorming, maar wel om meer structurele zaken, zoals slecht bestuur, onzuivere verantwoording, gebrek aan openheid en integriteit.’

Open brief Douma

Het NBA-bestuur reageerde daar in eerste instantie op door onder meer te stellen dat het proces rond de totstandkoming van Standaard 700 zorgvuldig is geweest. In de nieuwe open brief schrijft voorzitter Douma nu dat het terecht is dat Pheijffer en anderen vragen om een inhoudelijke verantwoording van het genomen besluit. ‘Aan de consultatie en het debat hebben honderden leden deelgenomen. Dat is fantastisch. En het betekent dat er een verantwoording moet komen van welke stappen in het proces zijn gezet, welke input (op hoofdlijnen) door de leden is gegeven, hoe die input is besproken en waarom het ACB en het bestuur uiteindelijk tot dit besluit zijn gekomen. Gelukkig is die ook door het bestuur toegezegd en die toezegging herhaal ik bij deze. Voor de Kerst moet die er zijn.’

Douma denkt verder onder meer ‘dat er op het gebied van de rol van de accountant inzake fraude de komende jaren nog aanvullende stappen moeten worden gezet.’ De column van Marcel Pheijffer beschouwt hij ‘als een belangrijk signaal dat het NBA-bestuur beter en transparanter had kunnen communiceren. Die boodschap zal ik mij zeer ter harte nemen. Natuurlijk zullen we daaruit lessen trekken.’