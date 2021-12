Wat zijn de activa van een accountant en wat is jouw waarde?

Voor iedereen in onze branche zijn de laatste weken van het jaar altijd razend druk. Allerlei zaken vragen om afronding voor het einde van het jaar en daarnaast willen we ook aandacht geven aan het kerstgevoel bij onze medewerkers en klanten. Alles bij elkaar een hele uitdaging!

Wijzigende klantbehoefte

We merken dat moderne ondernemers steeds hogere (en andere) eisen gaan stellen aan hun accountant. Het doen van de administratie en jaarrekeningen vraagt door software toepassingen steeds minder tijd en wordt steeds meer gezien als ‘commodity’. Kansen liggen er op het gebied van advies; zowel op gebied van de (structuur) van de onderneming maar zeker ook op persoonlijk vlak. Dit laatste leggen we graag uit.

Activa van een accountant

De belangrijkste activa van een accountant zijn de klanten en de kracht van de binding met die klanten. We weten allemaal dat een klant waarbij de kans op beëindiging van de relatie groot is minder waard is. Dat geldt voor onze klanten én voor ons. Je kunt als accountant de waarde van jouw onderneming dus verhogen door de binding met jouw klanten te versterken.

Binding met klanten versterken

Advies over de persoonlijke financiële situatie van de klant is hier een goed middel voor. Waarom? Ten eerste is het belangrijk voor iedere klant. Immers, om de eigen financiële toekomst te verbeteren is inzicht in de situatie essentieel. Je voegt dus waarde toe voor de klant. Ten tweede leer je de klant beter kennen door te praten over doelen, wensen en oplossingsrichtingen. Ten derde kan het bieden van financieel inzicht een jaarlijks terugkerende dienstverlening worden en kun je de adviesuren in rekening brengen of het in een abonnement opnemen.

Inspiratie en de praktijk

We helpen accountants graag op weg met ervaringen uit de praktijk en handige toolkits:

Download hier onze praktische toolkit om financieel inzicht aan klanten te gaan bieden. Inclusief stappenplan, voorbeeld e-mails, vragenlijsten en rapport.

Lees hier hoe Gerard van der Lelie van Worrell & Jetten Trusted Business advisor wordt.

Lees hier hoe Silvia Versteegh van Camelot Accountancy persoonlijk financieel inzicht biedt en welk verdienmodel ze gebruikt.

Wij wensen je succes met het afronden van 2021, de rust om stil te staan bij jouw rol als accountant voor jouw klanten in 2022 en een gezond en gelukkig 2022!