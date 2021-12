Werkgroep definieert bouwstenen van kwaliteitsgerichte cultuur

De Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur heeft een aantal ‘bouwstenen’ gepubliceerd die het fundament vormen onder een kwaliteitsgerichte cultuur binnen de accountantssector.

De werkgroep is een samenwerking van NBA, SRA, accountantsbedrijven en experts van buiten de sector. Die willen met het oog op een transparanter en uniformer beeld van de accountantscultuur inventariseren wat zo’n cultuur precies inhoudt. ‘Zonder afspraken hierover was het volgens de werkgroep lastig een beeld te creëren waar de sector iets mee kan. Op basis van de inventarisatie introduceert de werkgroep zogenoemde bouwstenen.’ In eerste instantie wilde de werkgroep een definitie opstellen van kwaliteitsgerichte cultuur, maar dat vonden ze uiteindelijk te beperkend. ‘De werkgroep heeft toen besloten met bouwstenen te werken, om zo te voorkomen dat er één cryptische zin is die in de praktijk weinig nut heeft. Om echt tot verdieping te komen acht de werkgroep het beter met een aantal elementen te werken, die samen bijdragen aan de juiste cultuur.’

Gedrag en mindset

Centrale vraag was welk gedrag en welke mindset ondersteunend zijn aan kwaliteit. Daarvoor is de werkgroep te rade gegaan bij oob’s, niet-oob’s, young professionals en de werkgroep Continuïteit. ‘Bij de inventarisatie is gekeken naar sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, met aandacht voor ethiek en het moreel kompas. Om een kwaliteitsgerichte cultuur nu én in de toekomst te kunnen garanderen, vond de werkgroep het beeld van de huidige situatie niet voldoende. Daarom is ook nagedacht over toekomstige ontwikkelingen, en het effect daarvan op de gecontroleerde en de werkzaamheden van de accountant. De bouwstenen die hieruit voortkwamen zijn uitvoerig getoetst bij zowel accountants, als stakeholders.’

Drie niveaus

Er zijn drie niveaus van bouwstenen: Individuele Mindset en Gedrag, Symbolen en Beslissingen, en Structuren en Processen. ‘Die bouwstenen grijpen in op verschillende niveaus; op de personen zelf, het grotere geheel van organisatie en maatschappij, en de psychologische processen die aan alles ten grondslag liggen. Dat laatste is volgens de werkgroep en psychologische inzichten van onder meer buiten de sector belangrijk om de andere twee niveaus goed te begrijpen.’

De spade gaat dieper

De werkgroep vraagt nu feedback vanuit de sector. ‘De bouwstenen zijn dynamisch. We zien kwaliteitsgerichte cultuur als een iteratief proces, waarbij we steeds verder komen, onder meer door feedback uit de praktijk. We zijn nu sinds 2014 als sector aan de slag met dit onderwerp en de spade gaat steeds dieper. Deze werkgroep moet dat proces nog meer verankeren en versnellen.’

