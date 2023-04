Het belang van een passende bedrijfscultuur

Binnen de structureel kansrijke beroepen in de categorie financiële beroepen blijkt de (AA en assistent-) accountant bovenaan te staan. De krapte zal voorlopig aanblijven en het aantal vacatures blijft voorlopig groter dan het aantal beschikbare kandidaten. Dat betekent dat de strijd om talent nog wel even zal voortduren.

De vraag is groot

En dat zien we overal terug. Professionals en studenten die wekelijks meerdere uitnodigingen ontvangen om met een werkgever in gesprek te gaan, aanbrengbonussen, startbonussen, hogere salarissen en een aanpassing in secundaire voorwaarden. Het belangrijkste element blijft vaak echter nog onderbelicht, namelijk het in kaart brengen en verbeteren van de bedrijfscultuur. Want de overeenkomsten tussen personen en culturen is van groot belang omdat het de basis legt voor succesvolle en langdurige samenwerkingen. Wanneer je als persoon past bij een cultuur, voel je je op je gemak, presteer je beter en ben je meer betrokken. Dat leidt tot hogere productiviteit, betere samenwerkingen en een positievere sfeer enerzijds en minder uitstroom en een lager verzuim anderzijds.

Voorkom dat collega’s open staan voor externe gesprekken

Want je kunt nieuwe medewerkers aantrekken, maar wanneer je huidige medewerkers tegelijkertijd niet volledig op hun plek zitten en zij berichten ontvangen van andere werkgevers, dan is de kans groter dat zij op een uitnodiging ingaan en een overstap maken. En dan is je probleem niet opgelost. Juist degenen die goed op hun plek zitten en passen binnen de cultuur, zijn niet of veel minder snel geneigd om in te gaan op gesprekken bij andere werkgevers. En daarnaast kunnen zij als ambassadeur optreden voor potentiële nieuwe collega’s. Ze kunnen bijvoorbeeld ideeën aanleveren voor de content op je bedrijfsaccount(s) of berichten plaatsen op hun eigen social media, of ze kunnen oud-collega’s vragen of ze interesse hebben in een vrijblijvende kennismaking.

Bied ruimte voor specifieke wensen

Creëer daarom een positieve werkcultuur waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Een cultuur waarin veel ruimte is voor feedback om in te spelen op wensen van je collega. Want de ene collega is bereid om 50 uur per week te werken, terwijl de andere om 17.00 uur klaar wil zijn. De ene collega wil graag uitgebreide opleidings- en trainingsmogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, terwijl de andere heel gelukkig is met de werkzaamheden die hij/zij op dat moment uitoefent. De ene collega werkt het liefst af en toe vanuit het buitenland (we hebben zelfs voorbij horen komen dat iemand zijn camperplaatsen uitkiest op basis van de kwaliteit van de wifi-verbinding) terwijl een andere collega het liefst dagelijks naar kantoor komt.



Als accountant kun je overal aan de slag. De functies vertonen heel veel overeenkomsten, maar de omgeving maakt het verschil. Samenvattend: identificeer je cultuur, breng deze op verschillende manieren in beeld zodat nieuwe collega’s zich hierin kunnen herkennen en voor je kiezen en creëer daarmee positieve en langdurige samenwerkingen.

Finch Online geeft inzicht in de overeenkomsten tussen personen en bedrijfsculturen in de accountancybranche, zodat professionals kunnen kiezen voor de werkgever die het beste bij hen past. Hecht je veel waarde aan het belang van medewerkers die passen bij je bedrijfscultuur? En wil je als werkgever juist in beeld komen bij professionals die bij je bedrijfscultuur passen? Neem dan contact met ons op.