Belastingadviseur Joep H wil niet naar België

Volgens de Belgische justitie maakt de Limburgse belastingadviseur Joep H deel uit van een drugsbende. Hoewel de aanklacht van witwassen is komen te vervallen, willen onze zuiderburen nog altijd dat de Limburger zijn zaak afwacht in een Belgische cel.

Operatie Costa

Joep H. werd 20 oktober opgepakt in zijn kantoor aan de Wethouder Sangersstraat in Beek in opdracht van de Belgische politie. Op dezelfde dag werden in Nederland nog eens dertien huiszoekingen gedaan en ook in Spanje en België werden verschillende panden doorzocht. In totaal werden dertien personen gearresteerd voor betrokkenheid bij Operatie Costa, een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoert vanuit Zuid-Amerika en doorvoert via de haven van Antwerpen. Inmiddels zijn twee verdachten overgeleverd aan de zuiderburen en aangezien het onderzoek in België plaatsvindt heeft de Belgische justitie een Europees arrestatiebevel tegen H. afgevaardigd.

Niet witwassen

Joep H ontkent alle aantijgingen met klem. Op één punt heeft hij gelijk gekregen: de Belgische justitie verdenkt hem niet meer van witwassen. Maar twee andere aanklachten, waaronder het deel uitmaken van een criminele organisatie, zijn blijven staan. Dat bleek woensdag in de rechtbank van Amsterdam. Daar diende het uitleveringsverzoek van de Belgische justitie.

In vrijheid

De advocaat van Joep H. vindt het niet nodig dat zijn cliënt in een Belgische cel zijn zaak afwacht. De belastingadviseur heeft zich steeds bij alle autoriteiten gemeld zodat een uitleveringsverzoek een te zwaar middel is. Verder wees de advocaat erop dat de rechtbank eind oktober heeft besloten dat H. zijn zaak in vrijheid mocht afwachten. Ook zijn ze in overleg met de Belgische autoriteiten om tot overeenstemming dat H. zich op eigen initiatief meldt in België, zodat voorarrest kan worden voorkomen.

De rechter bepaalde dat de Limburger de kerstdagen in Nederland mag doorbrengen maar zich woensdag 12 januari weer moet melden. Dan wordt besloten of hij wordt uitgeleverd aan België.

Bron: De Limburger