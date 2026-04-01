Verkoop gebruikte elektrische auto’s schiet omhoog

Dat meldt brancheorganisatie Bovag. In maart werden 13.843 gebruikte elektrische auto’s verkocht: 48% procent meer dan in februari, toen er nog 9.355 gebruikte EV’s werden verkocht. Ten opzichte van maart vorig jaar is het aantal verkochte EV-occasions verdubbeld. Het totaal aantal verkochte tweedehands auto’s bleef met 183.209 in maart op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Duurdere benzine en groter aanbod

“Dat de verkoop van gebruikte EV’s juist in maart, ten opzichte van februari, zo sterk opliep, wijst erop dat de gestegen brandstofprijzen effect hebben op consumentengedrag”, aldus de Bovag, die erop wijst dat het aanbod groeit, onder meer door de toenemende uitstroom van elektrische leaseauto’s naar de occasionmarkt. Over het hele eerste kwartaal werden 34.862 gebruikte elektrische auto’s verkocht, 59,8% meer dan een jaar eerder. In totaal werden in de eerste drie maanden van dit jaar 529.868 gebruikte auto’s verkocht en dat is juist 2,1% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Door deze ontwikkeling is het marktaandeel van elektrische occasions in maart gegroeid tot 7,6%, tegenover 3,8% in maart vorig jaar. In februari lag dat aandeel op 5,57%, waarna het in maart verder opliep. “Opvallend is dat het beeld vorig jaar anders was. Toen lag het marktaandeel van gebruikte EV’s in maart juist lager dan in januari en februari.”

Verkoop nieuwe auto’s daalt

De verkoop van nieuwe auto’s is in het eerste kwartaal met bijna 11% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Er zijn 81.480 nieuwe auto’s geregistreerd. In maart kwam de teller nog wel 1,1% hoger uit dan 12 maanden daarvoor. In het laatste kwartaal van vorig jaar zat de verkoop nog met 14% in de lift, traditiegetrouw gedreven door fiscale impulsen, zoals de aangekondigde hogere bijtelling voor elektrische auto’s. Daardoor was in december bijna twee derde van alle verkochte nieuwe auto’s een EV. Dat aandeel is in het eerste kwartaal weer grofweg gehalveerd.