‘Beschouw regels duurzaamheidsverslaggeving niet als verplicht nummer’

Volgend jaar worden de Europese CSRD-richtlijnen voor rapportage over duurzaamheid van kracht. Hoogleraar sociale wetenschappen Naomi Ellemers ziet in het FD het gevaar dat bedrijven vooral energie gaan steken in hoe ze zich zo gunstig mogelijk kunnen presenteren: ‘Bedrijven verspelen daarmee een kans om in de ook toekomst van betekenis te zijn.’

De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) schrijft voor dat oob-organisaties rapporteren over maatregelen die ze nemen om maatschappelijke schade van hun activiteiten te beperken. De richtlijn bestrijkt klimaat- en sociale aspecten. KPMG constateerde vorig jaar dat bedrijven snel werk moeten maken van die duurzaamheidsverslaggeving, want geen enkel Nederlands bedrijf voldoet nog de nieuwe duurzaamheidsmaatregelen.

Kring wordt uitgebreid

Volgens Ellemers hoeven niet-oob-bedrijven er niet op te rekenen dat zij de regels aan zich voorbij zien gaan: ‘Je kunt erop wachten dat de kring van bedrijven waarvoor deze nieuwe regels gelden geleidelijk wordt uitgebreid en dat de richtlijnen de komende jaren nader worden gepreciseerd en aangescherpt.’ Bovendien verwachten investeerders, werknemers en consumenten dat ondernemingen maatschappelijk verantwoord bezig zijn. ‘Het vermijden van maatschappelijke schade door bedrijfsactiviteiten is dus niet langer een nice to have, maar steeds meer een need to have. Een bedrijfsmodel waarmee werknemers ziek of overspannen raken, of waarmee vervuilende energiebronnen worden ingezet, is op de lange termijn niet houdbaar.’

Eenduidige manier

De CSRD-richtlijn neemt de angst voor concurrentie-achterstand bij first movers op duurzaamheidsgebied weg, betoogt Ellemers. ‘De richtlijnen bieden een eenduidige manier om deze meerwaarde te benoemen en zichtbaar te maken voor investeerders, klanten, toezichthouders en werknemers. Zo creëer je een gelijk speelveld waarin iedereen aan dezelfde eisen moet voldoen, en het steeds moeilijker wordt om concurrentievoordeel te behalen door bochtjes af te snijden.’ Doelstelling is om bedrijven te stimuleren hun eigen maatschappelijke risico’s in kaart te brengen en de bedrijfsvoering daarop af te stemmen. ‘Niet door te etaleren wat er allemaal al gebeurt of door dat te overdrijven. Wel door je af te vragen hoe je de relevantie en de overlevingskansen van je bedrijf op de lange termijn kunt zekerstellen.’

Gevaar

Maar veel bedrijven zijn nog niet duidelijk over wat ze precies doen aan duurzaamheid en hoe het beleid in de organisatie is vastgelegd. ‘Zo schiet het natuurlijk niet op! Het is immers de moeite waard zorgvuldig te doordenken hoe je als bedrijf maatschappelijke doelen kunt bereiken, en hoe je die kunt verankeren in de bedrijfsstrategie.’ Volgens Ellemers is dreigt het gevaar is dat de CSRD-richtlijnen vooral discussie uitlokken over de vraag wat er precies gevraagd wordt. ‘En dat bedrijven hun creativiteit inzetten om te bedenken hoe ze dit alles zo gunstig mogelijk op papier kunnen zetten. Bedrijven die daarop aansturen, verspelen een kans om in de ook toekomst van betekenis te zijn.’

Bron: FD