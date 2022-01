Jubelton pas exit in 2024

De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning – de jubelton – wordt door uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst pas in 2024 afgeschaft. Dat schrijft kersvers minister van Financiën Kaag aan de Tweede Kamer.

De vrijstelling stond op de nominatie om te worden afgeschaft; dat gebeurt per 2024, hebben de coalitiepartners afgesproken. Het was de bedoeling dat die al eerder verleden tijd zou worden, maar: ‘Deze verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is onderdeel van de aangifte schenkbelasting. Bij het afschaffen van deze schenkingsvrijstelling moet het onderdeel uit de aangifte worden verwijderd. Dit vraagt aanpassingen in de aangifte zelf en in de achterliggende systemen voor de verwerking van de gegevens uit de aangifte. Deze aanpassingen vragen tijd en capaciteit van de Belastingdienst. In 2022 is de beschikbare capaciteit nodig voor afronding van de overgang naar het nieuwe systeem voor de schenk- en erfbelasting. Capaciteit voor het verwijderen van de schenkingsvrijstelling is beschikbaar vanaf 2023. Dit maakt verwijdering mogelijk per 1 januari 2024’, zo antwoordt Kaag op Kamervragen.

Lasten bedrijven zes miljard omhoog

In de brief geeft Kaag ook aan dat het coalitieakkoord heeft gezorgd voor een extra lastenverzwaring voor het bedrijfsleven van € 1 miljard. Zonder de maatregelen uit het akkoord zouden de beleidsmatige lasten voor bedrijven in de periode 2022-2025 met € 5 miljard stijgen, nu is dat 6 miljard. De versoepeling van de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap (maximum van € 500.000 naar € 700.000) zal een kleiner deel van de aanmerkelijkbelanghuishoudens raken (2,2% ten opzichte van 3%) en een kleiner deel van de schulden van aanmerkelijkbelanghouders aan de eigen vennootschap (€ 9,9 miljard ten opzichte van € 11,8 miljard).