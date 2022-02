Frauderend belastingadviseur in beeld bij dood geheim agent

Een belastingadviseur die momenteel een gevangenisstraf uitzit voor fraude, ligt ook onder de loep wegens een verdacht sterfgeval. Het gaat om de dood van voormalig geheim agent Hans van de Ven, die een jaar geleden om het leven kwam.

De 64-jarige Annique Botermans werd afgelopen zomer tot twee jaar cel veroordeeld wegens fraude en verduistering van vele tonnen. Ze gebruikte daarvoor onder meer een niet-bestaande bank. Haar administratiekantoor ging al in maart 2011 failliet; in september 2014 werd ook privé faillissement uitgesproken. In beide gevallen heeft de vrouw geen administratie overhandigd of nadere informatie gegeven. Ze wist een half miljoen los te weken om in San Marino een bank op te richten, maar die bank zag nooit het levenslicht. Wel stond de naam van de nepbank op brieven waarmee meer investeringen werden verzameld.

Schuilen bij de overledene

Het OM heeft Botermans nu ook in het vizier vanwege de dood van Van de Ven. Zij bleek in diens Amstelveense woning te schuilen ten tijde van het overlijden en werd aangehouden, maar later vrijgelaten toen de arts concludeerde dat Van de Ven een natuurlijke dood zou zijn gestorven. AD-journalist Koen Voskuil dook in de materie en stelt nu dat de conclusies van de politie uit 2021 niet kloppen. ‘De doodsoorzaak die toen vastgesteld werd, klopt niet. De sterfdatum kan niet kloppen.’ Botermans zou al die tijd in Van de Vens huis zijn geweest. De krant stelt ook dat Botermans zelf functies in ondernemingen van Van de Ven zou hebben ingenomen en op zijn computer een afscheidsbrief hebben geschreven.

Bonnie & Clyde

Van de Ven was lange tijd hoofd signaalanalyse van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Botermans werkte onder meer bij Arthur Andersen en Deloitte en zou bij het faillissement van vastgoedonderneming Atrecht in 2004 tientallen miljoenen hebben verduisterd. Ook de Belgische justitie maakte met haar kennis en doopte haar en haar partner Andries Plantinga tot ‘de Bonnie en Clyde van de Lage Landen’, alvorens een celstraf van vijf jaar uit te delen.

Bron: AD