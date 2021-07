Eigenares failliet administratiekantoor weekte tonnen los met fictieve bank: twee jaar cel

Een 64-jarige eigenares van een tien jaar terug failliet verklaard administratiekantoor is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank acht fraude en verduistering van vele tonnen bewezen, onder meer door te schermen met een bank die in werkelijkheid niet bestond.

Haar administratiekantoor ging in maart 2011 failliet; in september 2014 werd ook privé faillissement uitgesproken. In beide gevallen heeft de vrouw geen administratie overhandigd of nadere informatie gegeven. ‘Door het ontbreken van de administratie, zoals onder meer gegevens over inkomsten en een uitdraai van de schuldenlijst, kan de curator geen compleet inzicht krijgen in de vermogenspositie van verdachte, zodat de rechten van de schuldeisers door het niet uitleveren van de administratie zijn verkort’, oordeelt de rechter.

De rechter spreekt haar wel vrij van het onttrekken van geld aan de boedel van een failliete stichting waarvan zij bestuurder was, omdat de ten laste gelegde overboekingen en betalingen ruim een jaar voor het faillissement plaatsvonden. Verder is niet bewezen dat de vrouw een benadeelde heeft opgelicht die een investering van € 150.000 had gedaan.

Half miljoen voor een niet-bestaande banklicentie

Wel acht de rechtbank de vrouw schuldig aan het verduisteren van een bedrag van € 500.000, dat overgemaakt was naar de rekening van de stichting. Dat bedrag is vervolgens doorgesluisd naar een BV waarvan de vrouw ook bestuurder was. De benadeelde had dat geld betaald met het idee dat daarmee voldoende garantievermogen aanwezig was om een banklicentie te krijgen van de Centrale Bank in San Marino. Maar die bank is nooit opgericht. ‘De rechtbank stelt vast dat verdachte zonder toestemming van de rechthebbende gelden van diens door haar beheerde vermogen voor andere doeleinden heeft aangewend.’

Notaris had beter moeten weten

De verzonnen bank verstuurde wel brieven: die werden door de vrouw opgesteld om meer investeringen los te krijgen. In de brief werd vermeld dat de fictieve bank onder licentie zou opereren van de Centrale Bank van San Marino en haar administratieve zetel zou hebben ten kantore van een medeverdachte notaris. Die ondertekende de brief, ervan uitgaande dat de bank werkelijk zou worden opgericht, zo verklaarde hij. Maar de rechter vindt dat te mager: ‘Van [de medeverdachte] kon en mocht, gelet op zijn controlerende rol als notaris, bij uitstek worden gevergd dat hij zelfstandig de juistheid van de inhoud van de verklaring onderzocht, omdat hij daarvoor zelf de verantwoordelijkheid draagt. [medeverdachte] heeft dit kennelijk niet of onvoldoende gedaan en zo handelend de aanmerkelijke kans op de koop toe genomen dat dit stuk vals was.’

Ook al in België veroordeeld

Ook is de vrouw schuldig bevonden aan het opstellen van een valse verklaring die aangeeft dat een derde betrokkene € 25 miljoen op zijn bankrekening had staan. In werkelijkheid was dat niet meer dan € 106,45. De vrouw is overigens in 2018 ook al eens tegen de lamp gelopen in België: daar is zij toen veroordeeld vanwege fraude en vervalsing van documenten. ‘De rechtbank rekent verdachte aan dat zij in de faillissementen waarbij zij betrokken is (geweest) een patroon laat zien dat hierdoor wordt gekenmerkt dat zij zich geen enkele rekenschap geeft van de gevolgen die haar handelen heeft voor de positie van anderen. Zij heeft geen blijk gegeven van enig inzicht in de laakbaarheid van haar handelen en geen reflectie of empathie getoond. Integendeel, zij legt alle verantwoordelijkheid buiten haarzelf en blijft daarin volharden.’ De vrouw wordt veroordeeld tot 24 maanden cel.