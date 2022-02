‘Circulaire economie vraagt om andere verslaggeving’

De huidige financiële verslaggeving is te beperkt, helpt circulaire bedrijven niet verder en werkt soms zelfs tegen. De werkelijke risico’s van deze bedrijven zijn namelijk meestal lager dan wat uit de jaarcijfers blijkt. Dat meldt ABN AMRO op basis van een nieuw rapport van de Coalitie Circulaire Accounting, een samenwerkingsverband van experts en wetenschappers op het gebied van finance, accounting en rechten.

Om tot financiële verslaggeving te komen die op circulariteit is gebaseerd worden in het rapport verschillende aanbevelingen gedaan. Zo zou er in verslaggeving anders moeten worden omgegaan met de onderwerpen waarde, impact en risico.

Activa afschrijven

Als voorbeeld van de beperkingen noemt de bank dat volgens de huidige verslaggevingspraktijk activa tot nul worden afgeschreven, terwijl een kernbeginsel van de circulaire economie is dat grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt. ‘Financiers van deze bedrijven worden hierdoor op het verkeerde been gezet. Andersom geldt dat de risico’s van bedrijven die geen circulaire stappen zetten in werkelijkheid hoger zijn wanneer de negatieve maatschappelijke gevolgen van hun handelen worden meegerekend.’

Financiële verslaggeving meer toespitsen op circulaire economie

‘De weg naar een volledige circulaire economie is gebaat bij financiële verslaggeving die hierop is toegespitst’, constateert ABN AMRO dan ook naar aanleiding van het rapport. ‘Wanneer bedrijven meer inzicht hebben in het verband tussen circulariteit en financiële resultaten, zijn bestuurders eerder bereid om stappen te zetten die circulariteit bevorderen. Circulaire bedrijven hebben in werkelijkheid immers lagere risico’s, wat tevens gevolg heeft voor de toegang tot financiering.’

Coalitie Circulaire Accounting

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en Circle Economy hebben de Coalitie Circulaire Accounting (CCA) opgezet om aan verslaggeving gerelateerde vraagstukken die een obstakel voor de transitie naar de circulaire economie vormen, te identificeren en oplossingen daarvoor uit te werken. De CCA bestaat uit experts en wetenschappers met expertise in finance, accounting en rechten. De leden zijn onder meer NBA, Circle Economy, Invest-NL, ABN AMRO, Rabobank, Allen & Overy, Sustainable Finance Lab, Impact Economy Foundation en wetenschappers die aan Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool zijn verbonden. De CCA wordt medegefinancierd door Invest-NL en NBA.

Lees het volledige rapport ‘Financiële verantwoording in de circulaire economie‘ (pdf).