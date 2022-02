Thuiswerkvergoeding: kosten en regelingen op een rij

Wat houdt de thuiswerkvergoeding precies in en hoe zit het met de fiscale gevolgen? Thuiswerken kost de medewerker extra geld. Om medewerkers tegemoet te komen in deze kosten, kunnen werkgevers een thuiswerkvergoeding geven. Verzuimspecialist Sazas zet de belangrijkste vragen en antwoorden over de thuiswerkvergoeding voor u op een rij. Zodat u uw klanten goed advies kunt geven.

Om welke kosten gaat het voor de medewerker?

Computers gebruiken stroom, de verwarming staat meer aan, koffie en thee zijn voor eigen rekening en de wc wordt vaker doorgetrokken. Dit zijn stuk voor stuk kleine kosten, maar bij elkaar opgeteld kan het op jaarbasis toch flink oplopen. Volgens het Nibud blijkt dit om zo’n 500 euro aan extra onkosten per jaar te gaan voor medewerkers.

Hoe hoog is de thuiswerkvergoeding?

Voor de thuiswerkvergoeding geldt geen vast bedrag dat een werkgever aan medewerkers moet uitbetalen. Wel is deze vergoeding in 2021 in een groot gedeelte van de cao-akkoorden opgenomen. Hierin staat een richtlijn voor de hoogte van de vergoeding. Veel cao-partijen hebben hierin het voorschrift gevolgd dat het Nibud in 2020 heeft opgesteld, wat neerkomt op 2 euro netto per dag.

Thuiswerkvergoeding per dag of per jaar uitkeren?

Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij onder 529 werkgevers is gebleken dat sommige werkgevers ervoor kiezen een vergoeding per dag te geven, terwijl anderen gaan voor een eenmalig bedrag per jaar. Hierbij is de vergoeding per dag (9 procent van de ondervraagden) iets populairder dan het eenmalige bedrag (4 procent). De gemiddelde vergoeding per dag blijkt 2,60 euro netto te zijn en de eenmalige vergoeding blijkt gemiddeld op 287 euro netto per jaar uit te komen.

Is de thuiswerkvergoeding verplicht?

Nee, een werkgever is niet verplicht om een thuiswerkvergoeding aan medewerkers te geven. Tenzij dit in de cao is opgenomen.

Wat kan een reden zijn voor werkgevers zijn om geen thuiswerkvergoeding te geven?

Moeten medewerkers thuiswerken? Dan hebben zij hierin dus geen vrije keuze en is het aan de werkgever om te zorgen voor een goede thuiswerkplek die voldoet aan de Arbonormen. In dat geval komen er dus extra bedrijfskosten kijken bij thuiswerken. Voor sommige werkgevers kunnen deze kosten een reden zijn om minder positief tegenover thuiswerken te staan.

Is de thuiswerkvergoeding in 2022 belastingvrij?

Tijdens de presentatie van de Miljoenennota werd duidelijk dat de thuiswerkvergoeding wordt opgenomen in het Belastingplan van 2022. Dit betekent dat werkgevers hun medewerkers een onbelaste vergoeding van maximaal 2 euro per thuiswerkdag kunnen uitbetalen. De thuiswerkvergoeding hoeft dus niet langer uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) te worden gefinancierd.

Wel moeten werkgevers kiezen tussen het uitkeren van een thuiswerkvergoeding of een reiskostenvergoeding. De onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer) blijft namelijk ook bestaan en een werkgever mag ze niet allebei belastingvrij uitkeren. Werkgevers betalen de vergoeding zelf en mogen ervoor kiezen om ook meer dan 2 euro thuiswerkvergoeding per dag te geven. Over het deel boven de 2 euro betalen zij wel loonheffing.

Wanneer een medewerker een deel van de dag thuis en een deel op kantoor werkt, moet een werkgever kiezen tussen de reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer) of de onbelaste thuiswerkvergoeding (2 euro per thuiswerkdag). Werkgevers kunnen ook de medewerker laten kiezen. Woont een medewerker bijvoorbeeld ver van het bedrijf, dan zal diegene waarschijnlijk sneller voor de reiskostenvergoeding kiezen. Deze voorkeur kan uiteraard per persoon verschillend zijn.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas