Wat hebben een fysiotherapeut en een financieringsadviseur gemeen?

Stichting MKB Financiering is medio 2021 gestart met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Een belangrijke stap in het professionaliseren van de dienstverlening rondom het financieringsadvies door accountants en mkb-adviseurs. In dit artikel lees je meer over het belang van dit nieuwe keurmerk.

Een fysiotherapeut brengt mensen in beweging, helpt ze vooruit, omhoog, op gang – iedere dag. Hij maakt ze mobieler en verrijkt hun leven. En wat doet een financieringsadviseur voor zijn klanten? Hij adviseert en begeleidt ondernemers bij financieringsaanvragen en daarmee worden de ambities en dromen van een ondernemer ingevuld. Niet alleen die van hem of haar, maar ook van werknemers, leveranciers, afnemers en andere betrokkenen.

Grote impact

Beide beroepen hebben grote impact. Als klant vertrouw je er daarom op dat zowel een fysiotherapeut als een financieringsadviseur het vak beheersen en zich aan de regels houden. Voor fysiotherapeuten bestaat er een beroepsvereniging en een keurmerk. Dit zorgt dat er inzicht is in de kwaliteit, dat er gewerkt wordt aan het verbeteren hiervan en dat er spelregels zijn. Voor het vak van financieringsadviseur is er niets. Met de komst van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is hier verandering in gekomen.

Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Vanaf medio 2021 is er het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Een onafhankelijk register voor organisaties die financieringsadvies geven en voor Erkend Financieringsadviseurs MKB die ondernemers begeleiden en adviseren. Het keurmerk informeert ondernemers over wat zij van organisaties en adviseurs met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB mogen verwachten. Tevens heeft het als doel het vak ‘financieringsadviseur’ verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Het keurmerk bevat diverse elementen, waaronder een gedragscode en klachtenregeling. Een organisatie dient zich verder te houden aan het kwaliteitskader en dient de inhoud van het voorgeschreven dienstverleningsdocument aan klanten te communiceren. Aan een Erkend Financieringsadviseur MKB worden eisen gesteld ten aanzien van vak- en marktkennis, integriteit en ervaring. Een adviseur wordt na het succesvol afleggen van een theorie en praktijkexamen Erkend Financieringsadviseur MKB. Ook zijn er jaarlijks educatieverplichtingen om Erkend Financieringsadviseur MKB te blijven.

Als lid van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB laten organisaties en individuele adviseurs zien dat zij actief bezig zijn met de kwaliteit van het vak. Zo zie je de overeenkomst tussen fysiotherapeuten en financieringsadviseurs: het voortdurend streven naar kwaliteit(sverbetering) en het realiseren van de best mogelijke oplossing voor de klant. Kijk op de de website van Stichting MKB Financiering als meer wilt weten over het keurmerk

Auteur: Bert Duurland

