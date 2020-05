Stichting is VPB-plichtig voor beheer en uitgifte van keurmerk

Stichting voor uitgifte certificaten CO2-prestatieladder vennootschapsbelastingplichtig

In de uitspraak ging het om een stichting die beheerder en eigenaar is van de naam CO2-Prestatieladder. De activiteiten van de stichting bestaan uit het bevorderen van het klimaatvriendelijk aanbesteden in zoveel mogelijk relevante sectoren van het bedrijfsleven. Zij doet dat onder andere via de zogenaamde CO2-prestatieladder. Organisaties kunnen zich laten certificeren. Organisaties die gecertificeerd zijn krijgen een fictieve korting op de inschrijvingsprijs bij bepaalde aanbestedingen. Bij een hogere plaatsing op de ladder, kan de korting hoger uitvallen.

Omdat het om een fictieve korting op de inschrijvingsprijs gaat, zal een overheidsorgaan een opdracht feitelijk tegen een hogere prijs gunnen. Naarmate men hoger op de CO2-prestatieladder staat, wordt de fictieve korting hoger. Organisaties hebben er belang bij om zo hoog mogelijk op de CO2-prestatieladder te eindigen. Concurrenten die niet of lager op de CO2-prestatieladder zullen een lagere inschrijvingsprijs moeten gebruiken, waardoor zij zich sneller uit de markt prijzen.

Certificering vindt plaats nadat een onafhankelijk bureau een audit heeft uitgevoerd.

De stichting haalt jaarlijks een positief resultaat met de activiteiten. In geschil was of er sprake is van vennootschapsbelastingplicht. Omdat de stichting ernaar streeft om een zo groot mogelijk bereik te creëren door een zo groot mogelijke groep ondernemers te certificeren, is er geen sprake van activiteiten die plaatsvinden in een besloten kring. De stichting neemt deel aan het economische verkeer, oordeelt de rechtbank.

Bij jaarlijkse overschotten wordt aan het winststreven voldaan

Omdat er jaarlijks overschotten worden behaald, wordt voldaan aan het winststreven, zo oordeelt de rechtbank. Dat er geen voornemen is om overschotten te behalen, doet daar niet aan af. Ook het verlagen van de bijdragen om minder hoge overschotten te krijgen in de toekomst, doet daar niet aan af.

Uiteindelijk oordeelt de rechter dat er over de jaren 2012 tot en met 2015 vennootschapsbelasting verschuldigd is. De uitspraak bevestigt voor de praktijk dat er snel sprake kan zijn van vennootschapsbelastingplicht. Dat is al het geval als een stichting positieve resultaten behaalt en een zo groot mogelijke groep van geïnteresseerden probeert te bereiken.

Er zijn veel stichtingen die een keurmerk beheren en uitgeven aan ondernemers die aan bepaalde criteria voldoen. Veelal is de gedachte van de stichting dat het beheren van een certificaat of keurmerk geen vennootschapsbelastingplichtige activiteit is. Deze uitspraak laat zien dat het toch wel het geval is. Daarom is het voor bestuurders van certificaten uitgevende stichtingen van belang om de financiering zo te regelen dat er uiteindelijk weinig winst gemaakt wordt. Om te voorkomen dat men onbedoeld tegen vennootschapsbelastingheffing aanloopt.

Bron: https://www.apollotax.nl/epages/17919189.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/17919189/Categories/Blog/Stichting_vpb-plichtig_voor_beheer_en_uitgifte_van_keurmerk

Ewoud de Ruiter is fiscaal jurist en directeur van 3RRR Belastingadviseurs bv.

