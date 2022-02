Ondernemersclubs willen uitstel ‘privacy-schendend’ UBO-register

Familiebedrijven Nederland (FBNed) en ondernemersorganisatie ONL roepen het kabinet op de inschrijvingsdeadline voor het UBO-register uit te stellen. Nog geen kwart van alle ‘ultimate beneficial owners’ blijkt zich, zes weken voor de deadline, te hebben ingeschreven.

Deadline

Wie meer dan een kwart van de aandelen, eigendomsbelang of stemrecht bij een statutenwijziging hebben in een bv, vof of stichting moet zich sinds 27 september 2020 registeren in het handelsregister. Bedrijven en stichtingen die al in het handelsregister staan, hebben nog tot 27 maart 2022 om zich in te schrijven. Op 1 februari 2022 stond slechts 23% van de UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) die onder het overgangsregime vallen geregistreerd, blijkt uit gegevens van het ministerie van Financiën.

Privacy

Directeur van Familiebedrijven Nederland (FBNed) Albert Jan Thomassen is niet te spreken over het UBO-register. Hij hekelt in de Telegraaf de openbaarheid van de gegevens. ‘Dat de Belastingdienst en de politie toegang moeten hebben tot het register is prima, maar nu kan iedereen de gegevens opvragen en dat vinden wij buitenproportioneel. Aandeelhouders zijn ook gewoon burgers, het is schending van de privacy dat iedereen kan zien hoeveel belang hij of zij in een bedrijf heeft. De Belastingdienst kan ook zien hoeveel spaargeld iemand heeft, maar anderen hebben daar toch ook geen toegang toe?’

Datalekken

Doel van het UBO0-register (opgelegd door de Europese Unie) is te voorkomen dat criminelen hun identiteit kunnen verbergen achter een bedrijfsstructuur. Het is de bedoeling dat het UBO-register een sleutelrol gaat spelen bij het opsporen van fraude, terrorismefinanciering en het witwassen van geld. Daar is Hans Biesheuvel, de voorman van ondernemersorganisatie ONL niet op tegen. Maar ook hij vindt dat aandeelhouders recht hebben op privacy. Dit verklaart volgens hem waarom het aantal inschrijvingen achterblijft. Maar ook de datalekken vorig jaar bij de KVK (die het UBO-register beheert) zorgen volgens Bierheuvel voor terughoudendheid. Daar komt nog eens bij dat ondernemers met de coronacrisis wel iets anders aan hun hoofd hebben. Biesheuvel denkt niet dat het gaat lukken om alle ondernemers voor de deadline in te schrijven in het UBO-register.

Europa

Ook buiten Nederland is er kritiek op het UBO-register. In meerdere Europese landen buigen rechters zich over de vraag of met name de openbaarheid van het register rechtsgeldig is. De advocaat-generaal (AG) van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) concludeerde naar aanleiding van vragen uit Luxemburg dat het register in de huidige vorm niet acceptabel is. Voor FBNed was dit reden de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Justitie en Veiligheid te vragen de invoering van het UBO-register op te schorten tot het HvJ-EU uitspraak heeft gedaan.

Afscherming

Maar het ministerie van Financiën laat in een reactie weten in de conclusie van de AG geen aanleiding te zien voor heroverweging of uitstel van het register. De privacy is gewaarborgd doordat de mogelijkheid bestaat om gegevens af te schermen. Thomassen bestrijdt dit. Hij stelt dat gegevens in Nederland alleen worden afgeschermd als een UBO op een politiebeschermingslijst staat. Dat raadplegers van het register worden geregistreerd gaat FBNed niet ver genoeg. ‘Wij vinden dat gegevens van de opvrager op verzoek beschikbaar gesteld moeten worden aan de UBO.’ De KVK laat weten dat dit gezien de AVG-wetgeving niet mogelijk is.

Bron: De Telegraaf