NBA past SFDR-notitie aan

De NBA heeft een update toegevoegd in de notitie ‘Impact Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op (Fund) Prospectus Assurance engagements’.

Sinds 10 maart vorig jaar geldt de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Die bevat aanvullende toelichtingseisen voor het prospectus van beheerders van ICBE’s (instelling voor collectieve belegging in effecten) en beleggingsinstellingen. In dat kader heeft de Sectorcommissie Asset Management begin vorig jaar een notitie gepubliceerd die uiteenzet wat de impact is van deze aanvullende eisen op het uitvoeren van Assurance-engagements die worden verricht op basis van artikel 4:49 lid 2c van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Twee aanpassingen

Die notitie is nu aangepast door voortschrijdend inzicht in wet- en regelgeving en door suggesties van de AFM. Een van de aanpassingen is een toevoeging (cursief) in de zin ‘De rol van de accountant is vaststellen of de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) vereiste gegevens voor het prospectus zijn opgenomen en daarbij evalueert in hoeverre deze informatieverschaffing nauwkeurig, eerlijk, duidelijk, niet misleidend eenvoudig en beknopt is.‘

De tweede toevoeging in de notitie is:

‘Op basis van het voorgaande ligt het voor de hand dat de accountant professioneel-kritisch evalueert hoe de beheerder invulling heeft gegeven aan de toelichtingsvereisten voor met name artikel 8 en 9 fondsen en daarbij de concept level 2 regelgeving (Final Report on draft Regulatory Technical Standards van de Joint Committee van European Supervisory Authorities (JC 2021 50) van 22 oktober 2021) met betrekking tot periodieke verslagen in ogenschouw neemt.’

