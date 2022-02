NBA ziet geen reden om bestuurslid weg te sturen na waarschuwing in Mannak-zaak

De waarschuwing die het enige nog zittende NBA-bestuurslid, Esther van Vleuten, onlangs kreeg van de Accountantskamer is voor de NBA geen reden om haar weg te sturen als bestuurslid. Dat laat NBA-voorzitter Kris Douma weten aan het FD.

Van Vleuten kreeg afgelopen vrijdag samen met vier voormalige NBA-bestuurders, waaronder oud-voorzitter Marco van der Vegte, een waarschuwing van de tuchtrechter. De zaak was aangespannen door de ontslagen algemeen directeur bij de NBA Harm Mannak, die op moest stappen vanwege een affaire over zijn zakelijke belangen. De Accountantskamer oordeelde dat het besluit om Mannak op non-actief te stellen onvoldoende zorgvuldig is genomen door de later ontslagen directeur niet te horen.

Mannak liet weten de uitspraak als eerherstel te zien. Verreweg het grootste deel van zijn tuchtklachten werd echter ongegrond verklaard en daar wijst nu ook NBA-voorzitter Douma op. Het zou buiten proportie zijn om Van Vleuten weg te sturen, wiens termijn in juni sowieso al afloopt. Zijn voorgangers hebben ‘voor 99%’ het juiste gedaan, zegt Douma.

De NBA-voorzitter vindt het een vervelend signaal voor accountants dat de tuchtrechter hen ook in andere functies op hun eigen beroepsnormen beoordeelt. Tegelijkertijd pleit hij er niet voor om dat te veranderen. ‘Zo zit het nu eenmaal in elkaar en dat is van grote waarde.’

Bron: FD