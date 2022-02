Advies boekhouder leidde tot dreigende uitzetting

Door het advies te volgen van zijn boekhouder werd de in Nederland wonende Argentijnse tangozanger Omar Mollo bijna het land uitgezet. Door een crowdfundingsactie kan hij nu toch blijven.

Spaargeld op

Sinds 2017 woonde en werkte Mollo (72) in Nederland. Met zijn vrouw als manager verdiende Mollo de kost als tangozanger en gitarist. Door de coronacrisis liepen zijn inkomsten echter sterk terug. Optredens werden afgezegd en het spaargeld raakte op. Op advies van zijn boekhouder vroegen Mollo en zijn vrouw een uitkering aan. Die werd toegekend, maar de informatie bereikte ook de Immigratie en Naturalisatiedienst.

Dreigende uitzetting

Die stuurde eind oktober 2021 een brief naar het muzikale echtpaar. ‘Het is in het belang van de Nederlandse overheid dat vreemdelingen geen last zijn voor het economisch welzijn van het land. U moet Nederland binnen vier weken verlaten. Als u dit niet doet kunt u worden uitgezet’, schreef de IND. Mollo heeft ook de Spaanse nationaliteit en mag als EU-burger in Nederland wonen, maar alleen als hij zijn eigen broek ophoudt. De vrouw van de tangozanger is Argentijnse.

Crowdfunding

Met hulp van een advocaat tekende het echtpaar bezwaar aan tegen het IND-besluit. Vrienden en kennissen zetten vervolgens een crowdfunding met benefietconcert voor hen op. Bij een opbrengst van 10.000 euro of meer zou de IND zijn besluit waarschijnlijk herzien. Op 16 januari vond het benefietconcert plaats, met circa 19.000 euro als financieel resultaat. Afgelopen maandag liet de IND weten dat uit een nieuwe controle van de banksaldo van de Argentijnen is gebleken dat ze nu ‘geacht worden over voldoende middelen van bestaan te beschikken’. Ze mogen daarom alsnog in Nederland blijven. ‘Indien u en uw echtgenote in de toekomst opnieuw een beroep doen op de algemene middelen dan kan uw beider verblijfsrecht opnieuw door de IND worden beoordeeld’.

Optimistisch

De vrouw van Mollo is optimistisch over de toekomst en hoopt dat haar man snel weer kan optreden. Er zijn ook plannen om dit jaar een nieuw album in Nederland op te nemen.