Bijzonder uitstel van betaling in coronatijd

Booster of niet, het coronavirus zal een blijvertje zijn. Niet alleen op het vlak van onze gezondheid, maar ook op economisch vlak. Een voorbeeld daarvan is het pakket aan belastingmaatregelen. Ons woordenboek is uitgebreid met exotische termen: tozo, now en tvl, wie kent ze inmiddels niet? Maar ja, nu we ongeveer weten wat we hier in de praktijk mee kunnen, is het ook wel handig om te weten wat we hier mee moeten, bijvoorbeeld bij de belastingaangifte en dan in het bijzonder bij de belastingaangifte voor ondernemers. Hoe verwerken we al die exotische termen in de belastingaangifte, en hoe zit dat eigenlijk met het uitstel van betaling? Heleen Elbert zette het op een rij.



Het bijzonder uitstel van betaling is natuurlijk een geweldige tegemoetkoming in coronatijd, maar let op: deze is – na diverse verlengingen – op 31 maart 2022 afgelopen en van uitstel komt natuurlijk geen afstel…

Vanaf 1 april 2022 moet de klant weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Voor de belastingschulden die onder het bijzonder uitstel vallen krijgt jouw klant een brief van de Belastingdienst met een overzicht van de schulden, de voorwaarden van de betalingsregeling en het minimaal te betalen maandbedrag. De betalingsregeling beslaat maar liefst 60 maanden, de startdatum daarvan is 1 oktober 2022. Eerder aflossen is uiteraard toegestaan. De invorderingsrente is bovendien in ieder geval tot 1 juli maar 0,01%. Per 1 juli gaat deze omhoog naar 1%. Per 1 januari 2023 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog naar 2% waarbij deze uiteindelijk per 1 januari 2024 op 4% uitkomt. Het zal beslist voordeliger zijn dan een lening bij de bank, maar betalen moet je toch.

Let op

Betalingsverplichtingen die niet onder het bijzonder uitstel vallen, zijn de belastingen waarvoor je op óf na 1 april 2022 aangifte doet, zoals over de derde vierwekenperiode van 2022, maart 2022 of het eerste kwartaal van 2022. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor aanslagen met een uiterste betaaldatum van na 1 april 2022. Kan de klant zijn belastingschulden tussen 1 april en 1 oktober 2022 niet op tijd betalen? Dan heeft dat volgens de website van de Belastingdienst geen gevolgen voor de betalingsregeling zoals hierboven beschreven. Maar let op: men kan over die nieuwe belastingschulden wel boetes opleggen of invorderingsmaatregelen treffen. De klant kan in dat geval eventueel regulier uitstel van betaling of een reguliere betalingsregeling aanvragen. Lees meer over de belastingaangifte voor particulieren en ondernemers

Checklist Belastingaangifte 2021

Op veler verzoek is hij er weer! Download de checklist.